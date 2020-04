Malmstedt død: Biler var hele hans liv

Medejer af og administrerende direktør i Lars Malmstedt Automobiler A/S, Opel i Hørsholm/Kokkedal, Lars Malmstedt, er død, 70 år gammel.

Lars Malmstedt sov 18. april stille ind efter et langt og til tider smertefuldt kræftforløb.

Lars Malmstedts helt store interesse var biler - både erhversmæssigt og privat. Han elskede at være sammen med kunderne og viste også stor omsorg for medarbejderne, hvor over halvdelen har haft deres 25 års jubilæum.Lars Malmstedt startede karrieren 1968 som reservedelsekspedient hos O. Sommer, Volvo i Nærum.