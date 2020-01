Madelaine forkæler sine kunder med ny frisure og lækkerier

"I min verden er kunden altid i centrum."

Sådan lyder det fra 26-årige Madelaine McHale, der for nylig åbnede sin egen frisørsalon 'Hair by Madelaine" på Usserød Kongevej 35 (tidligere Blockbuster).

Her har hun indrettet en både elegant, hyggelig og moderne salon - og det hele for at give sin kunderne en rar og afslappet oplevelse. Derfor har hun investeret i to super massage vaskestole og til hver kunde gør en bakke klar med enten the fra Perchs eller kaffe fra Nespresso samt lidt lækkerier i form af cookies, chokolade og frugt.

"Jeg kan godt lide at forkæle kunderne, og jeg sætter også altid god tid af, så man kan nå at snakke og høre på, hvad kunden har af ønsker," fortæller Madelaine McHale, der er opvokset og bor i Gilleleje, men er altid kommet meget i Hørsholm.

"Jeg kan rigtig godt lide byen, og derfor var det lige for at åbne her," tilføjer den 26-årige frisør, der hele livet har haft det som den store pigedrøm at blive selvstændig og få egen salon.

"Jeg har altid kunnet lide al det med beauty, hvor jeg kan gøre folk glade og endnu smukkere."