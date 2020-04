Se billedserie I godt et halvt år har Pernille Rask og de frivillige kræfter i ?Mad med hjertet? lavet måltider af overskudsvarer til familier i krise. Foto: Anders Dall

Send til din ven. X Artiklen: Mad med hjertet: Frivillige forvandler madspild til måltider Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mad med hjertet: Frivillige forvandler madspild til måltider

Pernille Rask og hendes hold af frivillige bekæmper madspild til fordel for familier i krise

Ugebladet Hørsholm - 07. april 2020 kl. 07:30 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fejler ikke noget. Bøfferne, der på grund af lys har mistet lidt af sin røde farve. Eller grøntsagerne, der er gået over datoen for "bedst før".

Overskudsvarer fra lokale supermarkeder er livkilden til et frivilligprojekt, som Pernille Rask har sat i værk.

Sammen med andre frivillige står hun hver mandag i Sognegårdens køkken i Kokkedal og forvandler madspild til gratis måltider for familier i krise på grund alvorlig sygdom eller dødsfald. Projektet hedder "Mad med hjertet" og startede op i august sidste år.

Benhårdt arbejde For Pernille Rask har det første halve år med hendes egne ord både været fantastisk og benhårdt arbejde, men hun er ikke i tvivl om, at hun har skabt et projekt, der giver mening.

"Det er det her, jeg skal, og jeg har tænkt, at jeg giver det tre år, og så skulle det gerne være vokset til flere dage. Min ambition er på sigt at få et professionelt køkken også, så vi kan håndtere flere måltider, men det er nok lidt ude i fremtiden," siger Pernille Rask.

Det er et ønske, som frivillig i "Mad med hjertet", Stine Mensa, deler. Hun leder og fordeler arbejdet i køkkenet og har set projektet udvikle sig til, at de frivillige p.t. sorterer, skræller og steger mad til 30 personer.



Pernille Rask håber på sigt, at konceptet kan udvikle sig, så de frivillige kan arbejde i et professionelt køkken og tilbyde flere måltider om ugen til familier, der er ramt af alvorlig sygdom eller dødsfald. Foto: Anders Dall



12-ugers forløb "Det giver bare smaddergod mening, og vi ville ønske, vi kunne gøre det lidt flere dage om ugen for de mennesker, men indtil videre er det en dag," siger hun.

Hver mandag henter de frivillige varer, som lokale supermarkeder ikke kan sælge eller har sorteret fra.

Den dag Ugebladet er forbi, har Stine Mensa været i den lokale Rema1000 for at hente grøntsager, som butikken om morgenen har sorteret fra.

"Der begynder jeg at tænke over, hvad kan vi bruge de grøntsager til, som vi har til rådighed. Vi ved jo aldrig, hvad vi får," fortæller Stine Mensa, som tilbage i køkkenet sætter folk i sving med at hakke grøntsager.

"Det kød vi får på dagen fra Meny, har vi puttet i fryseren, så vi ved, hvad vi har til næste uge. Så vi ved altid, hvad vi har af kød, og det gør det lidt nemmere," tilføjer hun.

Oprindeligt var det tanken, at familier kunne hente gratis måltider hver mandag i otte uger, men den tidsramme har Pernille Rask revideret og udvidet til 12 uger.



I øjeblikket tilbereder de frivillige måltider til 30 personer, som hver mandag henter deres måltid i Sognegården i Kokkedal. Foto: Anders Dall



"Jeg følte, at otte uger var for kort tid til, at folk ligesom er klar igen. Mange har været her længere, for vi kan godt levere maden, vi har råvarerne, og så får de lov til at blive, men nu er vi på vores makskapacitet. Når der kommer en familie mere, så skal vi sige farvel til nogle af dem, der har været her længere tid."

Efterlyser flere frivillige Pernille Rask har været frivillig i et tilsvarende projekt, da hun boede i USA, og på den hjemlige front var hun frivillig i et projekt i København, hvor hun lavede mad til hjemløse.

De oplevelser viste sig at få en afgørende betydning, da Pernille Rask som 53-årig mistede sit job, efter at den virksomhed hun arbejdede for, blev opkøbt.

"Der kunne jeg bare mærke, at den energi og indre glæde, jeg havde ved at lave det frivillige arbejde, det var den følelse, jeg skulle have fat i. Så læste jeg en artikel om en dame, der har lavet et tilsvarende projekt i Aarhus, og så tænkte jeg: Det er den vej, jeg skal," siger hun.

I alt er der cirka 15 frivillige i "Mad med hjertet", og ud af den gruppe er der fem-seks stykker, der er meget mødestærke, forklarer Pernille Rask, der ikke lægger skjul på, at projektet godt kan bruge flere frivillige:

"Vi kan ikke forvente, at folk kan komme hver mandag, så vi kan altid bruge flere frivillige," siger hun.



I alt er der cirka 15 frivillige i ?Mad med hjertet?, og ud af den gruppe er der fem-seks stykker, der er meget mødestærke, forklarer Pernille Rask. Foto: Morten Timm



NB. Dette interview er lavet inden udbruddet af coronavirussen.

relaterede artikler

Rungstedpar viser vej til danske åndehuller 03. april 2020 kl. 09:15

Tidligere verdensmester springer ud som forfatter 02. april 2020 kl. 09:55