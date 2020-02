Bettina Børresen står bag Fredensborg Loppemarked, der indleder sæsonen 19. april her på p-pladsen ved Fredensborg Rådhus. Foto: Fred Jacobsen

Send til din ven. X Artiklen: Loppekrig i Kokkedal-Hørsholm: Her åbner nyt loppemarked Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Loppekrig i Kokkedal-Hørsholm: Her åbner nyt loppemarked

Hørsholm Loppemarked på Hørsholm Allé får nu en direkte konkurrent lige på den anden side af kommunegrænsen

Ugebladet Hørsholm - 24. februar 2020 kl. 15:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver kamp om lopperne i Kokkedal-Hørsholm og omegn i foråret og hen over sommeren.

Ud over Hørsholm Loppemarked, der holder til på p-pladsen Hørsholm Allé 6, kommer der nu endnu et loppemarked til i lokalområdet. Det hedder Fredensborg Loppemarked, åbner søndag 19. april og holder til på de overdækkede personaleparkeringspladser ved Fredensborg Rådhus i Kokkedal.

Et godt sted Netop det at kunne tilbyde delvist overdækkede stadepladser betyder noget for kvinden bag Fredensborg Loppemarked, Bettina Børresen.

"Jeg synes det er et godt sted at holde loppemarked. Både når solen bager ned fra en skyfri himmel og når det regner, kan det være godt at have noget tag over hovedet," siger hun til Ugebladet.

Dermed vender der et loppemarked tilbage til parkeringspladsen ved Fredensborg Rådhus, og samtidig popper der en konkurrent op til Hørsholm Loppemarked, der - pudsigt nok - også har holdt loppemarked på stedet i en periode fra august 2015, fordi ejeren af markedets faste tilholdssted på Hørsholm Allé 6 gik konkurs, og konkursboet bad Hørsholm Loppemarked om at finde et andet sted.

Takkede nej til Hørsholm Og faktisk kunne Bettina Børresen i dag have stået som Hørsholm Loppemarkeds ny ejer, men hun fortæller til Ugebladet, at hun takkede nej til tilbuddet.

"Jeg vil hellere have det tilbage til Kokkedal, så det kan give noget stemning i byen," siger Bettina Børresen, 47-årig mor til tre, der selv bor et ejendomsmægler-stenkast fra den nye base for Fredensborg Loippemarked.

"Placeringen er super central for folk, der kommer fra motorvejen og de nærliggende byer - og så er der både Føtex og Rema 1000 lige i nærheden," påpeger hun, der gerne vil skabe "en hyggelig søndag" og samtidigt sikre, at ting ikke bare bliver smidt ud.

Kan aktivere flere lopper Hun er bevidst om, at hun komme ind som konkurrent til Hørsholm Loppemarked, men tror på, at det måske kan aktivere endnu flere til at finde lopperne frem og købe en stadeplads.

Og der bliver også på anden måde kamp om lopperne: Bettina Børresen har nemlig valgt at sætte prisen for en stadeplads lavere end konkurrentens, men afviser at hun dumper prisen.

"Det vil jeg ikke sige på den måde. Jeg lægger mig på et niveau, jeg har set på andre loppemarkeder, jeg har besøgt," siger Bettina Børresen, der har mange års erfaring med lopper.

"Jeg vidste godt, at risikoen for konkurrence er der. Men jeg ville ærgere mig over det hvis jeg ikke havde forsøgt det," tilføjer Bettina Børresen, der ønsker sin konkurrent Julie Grue Jacobsen fra Hørsholm Loppemarked "al mulig held og lykke".

Hørsholm Loppemarked indleder sin sæson 12. april, Fredensborg Loppemarked følger efter søndagen efter, 19. april.