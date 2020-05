Kristin Arendt og Katrine Boelsgaard åbner fredag loppebutikken Madam Blå Butik i Cirkelhuset. Foto: Privat

Loppebutik i Cirkelhuset: Et sted mellem Røde Kors og auktionshus

Tidligere lokalpolitiker i Hørsholm står bag ny butik med navnet Madam Blå Butik

Ugebladet Hørsholm - 12. maj 2020 kl. 10:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Idéen er en loppe butik, som hedder Madame Blå Butik, der åbner fredag 15. maj i Cirkelhuset.

"Vi vil være en mellemting mellem Røde kors og Lauritz.com," fortæller de to kvinder bag forretningen, Katrine Boelsgaard og Kristin Arendt.

Madam Blå Butik ligger ved siden af sengeforretningen Drømmeland i et af NGG's overskydende lokaler - og her vil man med tiden kunne finde tøj, ridestyr, ja, ifølge Kristin Arendt alt fra udstyr til golf og til unge piger.

Kommission og leje Konceptet i den ny butik er kommission eller udstillingsleje. Det vil sige, at kunderne kan vælge mellem fuld kommission på sine varer, eller mulighed for mindre kommission, og en fast leje.

Og så er Katrine Boelsgaard og Kristin Arendt parat til at hente varerne rundt omkring.

"Vi ved, at vi bor i et område, hvor mange har en travl hverdag og derfor kan have svært ved at nå det hele. Derfor tilbyder vi at hente gode varesamlinger eller større effekter gratis hver tirsdag og torsdag i en radius af 15 km fra Cirkelhuset," fortæller Kristin Arendt.

Den ny loppebutik er klar til at tage imod lopper - og henter dem også gerne i nabolaget. Foto: Privat



Kvalitet er vigtig Hun understreger, at varerne i den ny loppebutik skal være af god kvalitet.

"Vi går op i, at det er en god kvalitet, derfor skal man som loppeejer, også være lidt selektiv, før man sender varerne ned til os. Vi gennemgår selv alt for at sikre, at kvaliteten er i orden. Er den ikke det, bliver varen sat til side til den oprindelige ejer," oplyser Kristin Arendt.

Selvstændig igen For den tidligere lokalpolitiker for Konservative i Hørsholms kommunalbestyrelse, er der også tale om et karriereskifte.

"Jeg trængte til at blive selvstændig igen," fortæller Arendt.

Den 43-årige drev sin egen it-virksomhed, da hun i efteråret 2018 tog orlov fra kommunalbestyrelsen for at blive konsulent på sundhedsplatformen for Region Hovedstaden.

Ganske kort efter blev hun ansat i Athena Partners, der arbejder på at få realiseret Format, en ny bymidte i området, hvor netop Cirkelhuset ligger lige nu.

Orloven blev forlænget en enkelt gang, før hun sidste sommer stod af kommunalpolitik og blev erstattet af Bent Fabricius.

Fortsat konsulent Kristin Arendt oplyser, at hun ikke længere er ansat i Athena Partners, men at hun ved siden af EOS Partners ApS, selskabet bag Madam Blå Butik, fortsat arbejder som konsulent på Format-projektet på Cirkelhusgrunden.

På åbningsdagen er der åbent fra kl. 14 til 19, derefter tirsdag til fredag og lidt kortere åbningstid lørdag.