"At bygge nyt vil som regel kræve et større lån end et brugt hus, men bundlinjen på budgettet kan ende med at blive stort set den samme," fortæller filialdirektør i Danske Bank Hørsholm. Foto: Foto: Mikkel Bækgaard, pressefoto

Lokalt samarbejde: Home, HHM og Danske Bank går sammen om nybyg

Parterne inviterer til 'riv ned og byg nyt'-arrangement torsdag 26. marts

Ugebladet Hørsholm - 25. februar 2020 kl. 08:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At rive et ældre hus ned for i stedet at bygge nyt er en tendens, der vinder frem på boligmarkedet - også i Hørsholm og Rungsted.

Derfor går tre brancher - de lokale aktører HHM, Home og Danske Bank - sammen om et arrangement, hvor interesserede kan få mere viden om 'Riv ned og byg nyt'. Det kommer til at foregå torsdag 26. marts i Danske Bank Hørsholm.

"Her kan man høre mere om, hvordan man kan realisere drømmen om at bo i et nybygget hus, selvom der ikke er ledige byggegrunde, hvor man vil bo," siger filialdirektør i Danske Bank Michael Lindegaard i en pressemeddelelse.

Den nye trend En af årsagerne til, at tendensen med at rive ned og bygge nyt vinder frem, er, at der er penge at spare, fordi vedligehold og energiforbrug er markant lavere i et nybygget hus. Samtidig vil mange gerne have den centrale beliggenhed, hvor de ældre huse ligger.

Ifølge Andreas Rosenkilde Løgstrup, der er indehaver af Home i Hørsholm-Rungsted, er potentialet netop til stede i Hørsholm og de omkringlæggende byer, fordi priserne er på et niveau, hvor det nybyggede hus prismæssigt ligger på det, man ender med at give for det samlede projekt.

Også Pernille Clausen, der er byggerådgiver hos HHM, ser frem til samarbejdet.

"Vores erfaring er, at der er stor efterspørgsel efter nye huse. Det giver mulighed for at få det, lige som man gerne vil - uden at skulle gå på kompromis. Og da der ikke er mange tilgængelige grunde centralt i Hørsholm og omegn, giver det mening at tænke i den nye trend," siger hun i pressemeddelelsen.

Ikke 'spild af hus' Og selv om man tænker, at det er 'spild af hus', så er det f godt for både energiforbruget og pengepung på sigt, når husene er nyere. Ifølge Pernille Clausen er det nemlig ikke muligt at renovere sig til, at få et gammelt hus op på 2020-niveau energimæssigt. jesl

