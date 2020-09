Lokalarkivet: Et skræmmende tilbageblik

For når du kommer til lokalarkivet skal du være forberedt på at vente i entreen og i værste fald uden for, hvis der er andre gæster i forvejen, når du ankommer.

"Selvfølgelig skal du også spritte dine hænder af og holde afstand, men du behøver ikke bære mundbind - endnu. Når jeg siger 'endnu', skyldes det, at pandemien endnu ikke er ovre, og forude venter efteråret og vinteren, som giver bedre betingelser for virus. Og som jeg skrev i artiklen om "Den spanske Syge" (Ugebladet 27. maj) var den anden bølge den værste," oplyser Hans Jørgen Winther Jensen videre.

Derfor er museumsinspektørens tidligere opfordring til at skrive om eller fotodokumentere livet under corona stadig relevant.

Skræmmende by

Leon Gyldmark, der gennem mange år har taget fotos for Hørsholm Lokalarkiv, vovede sig ud for at dokumentere livet i den første fase af nedlukningen her i Hørsholm, og her kan du se nogle af hans fotos fra marts måned.