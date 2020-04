Se billedserie Maria Dahl og Vibeke Høgild administrerer Facebookgruppen STØT LOKALT Hørsholm & Rungsted, der på kort tid har fået over 2000 medlemmer. Foto: Privat

Lokal støtte: Når folk køber noget skal det være her i byen

Maria Dahl fra Hørsholm står bag stærkt voksende facebookgruppe, der forsøger at samle folk om at købe i de lokale butikker

Ugebladet Hørsholm - 03. april 2020 kl. 16:15 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"TAK!! Der virker!! En stor virtuel krammer til jer alle. Butikkerne melder tilbage, at de kan mærke, vi står sammen og støtter lokalt.

Tusind, tusind tak - det betyder så meget for hver enkelt af dem, og for den by vi kommer ud til 'på den anden side'."

Sådan skriver Maria Dahl 31. marts på Facebook siden 'STØT LOKALT - Hørsholm & Rungsted'. Gruppen nærmede sig på det tidspunkt 2000 medlemmer, men har nu over 2100 og vokser dag for dag.

Maria Dahl bor i Hørsholm og arbejder som selvstændig med markedsføring og kommunikation og er kvinden bag gruppen.

"Jeg handler selv her og ser, at forretningerne har det svært. Jeg har ikke andre interesser i gruppen end at give en håndsrækning til det lokale erhvervsliv," siger den 42-årige til Ugebladet.

De lokale butikker har taget muligheden for at holde fast i noget omsætning til sig. Så her reklamerer blomsterbutikker om, at de bringer varer ud, helsebutikken med, at der stadig er håndsprit at få, bageren med, at der er jordbærkage på tilbud, tøjhandleren med, at der fortsat er åbent og restauranterne, at de bringer mad ud eller folk selv kan hente den. Bare for at nævne nogle eksempler.

"Jeg har ikke styr på, hvor mange der er med. Jeg får dog tilbagemeldinger på, at det virker," fortæller Maria Dahl, der administrerer gruppen sammen med Vibeke Høgild, Rungsted.

Så sker der noget Jakob Vallentin, stifter og direktør i Hørsholm-virksomheden Nordic Gin House, benytter sig af den nye Facebook-gruppe og kalder den "en fin gruppe".

"Så sker der da noget. Hvis vi alle går rundt og siger, at det hele er svært, så bliver det svært," siger han til Ugebladet.

Sammenhængskraft Selv er 80 procent af de kunder, han leverer til - hoteller og restauranter - lukket ned lige nu, og han er mest optaget af, at gruppen skaber sammenhængskraft.

"Jeg får mange positive tilbagemeldinger," siger Vallentin, der ikke selv må falbyde sine produkter, men kan fortælle, hvor de kan købes.

"For mig handler det om, at når folk køber noget, så skal det være i Hørsholm," lyder det fra Jakob Vallentin.

Ny form for travlhed Ø-Butikken i Hovedgaden bruger gruppen til blandt andet at fortælle, at butikken fortsat er leveringsdygtig i håndsprit. Hans Christian Andersen fra Ø-Butikken taler om, at situationen får butikkerne til at opføre sig anderledes.

"Men jeg fornemmer stigende sammenhold og opbakning. Vi har travlt på en anderledes måde. De kunder, der kommer i butikken, tager sig mere tid til en snak. Især de lidt ældre," fortæller han.

Halv kraft og kørsel Arbejdsdagen er også forandret af, at der kun er to i butikken mod normalt fire - og at HC kører ud med varer, når forretningen er lukket om aftenen.

Butikken oplever også, at der kommer en ny slags kunder til.

"Vi mærker klart, at folk i denne tid begynder at tænke lidt mere på sig selv og deres helbred og spørger meget ind til de produkter, vi har på det felt," fortæller Hans Christian Andersen.

