Lokal gin-nørd vinder VM

Nordic Gin House fra Hørsholm ved "World Spirits Award 2020" sikrede sig guld lige før coronakrisen brød ud

Jakob Vallentin, indehaver af Nordic Gin House i Hørsholm, har de senere år vundet flere hæderspriser for firmaets gin, men nu kan han med sine samarbejdspartnere bryste sig af at have lavet verdens bedste gin med varianten "København Klassisk Gin".

Lige før coronakrisen fik de nemlig overrakt guldmedaljen ved "World Spirits Award 2020" i Østrig med deltagelse af 107 destillerier fra 25 forskellige lande.

"Konkurrencen er for fagnørder, hvor man kigger helt ned i detaljen på, hvordan ginen er destilleret både første, anden og tredje gang og PH-værdien på vandet, men det svarer til at vinde de olympiske lege," fortæller Jakob Vallentin til Frederiksborg Amts Avis og lægger ikke skjul på stoltheden over at have vundet.

Uvirkelig sejr Den lokale ginproducent finder det lidt uvirkeligt, at den selvsamme gin nu har vundet to store priser. Sidste år fik den sølv ved Cathay Pacific Hong Kong International Wine & Spirit Competition.

"Vi laver jo en gin, som vi selv synes smager godt, og vi har haft en ambition om at lave den bedste gin, man kan fremstille på nordiske destillerier. Vi har ikke lavet den for at vinde verdensmesterskaberne," siger Jakob Vallentin videre til avisen.

Fejring må vente Den omsiggribende coronasituation betød, at den prisvindende ginproducent fra Hørsholm ikke nåede at fejre guldmedaljen til "København Klassisk Gin" og måtte aflyse de planlagte festligheder i Østrig, da hele Europa lukkede ned.

"Når vi kommer ud på den anden side, skal vi have en ordentlig gin-fest," bedyrer Jakob Vallentin dog overfor Frederiksborg Amts Avis.

