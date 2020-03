Købmand Lisbeth Dalgaard har en klar opfordring om, at man tager det roligt og ikke hamstre, for der er varer nok. Dette er ikke en fødevarekrise, men en sundhedskrise," siger hun.

Lisbeth Dalgaard maner til ro: Hvis vi opfører os, som vi plejer, er der ingen problemer

Selv om statsministeren allerede i aftes bad befolkningen om ikke at hamstre, så er rigtig mange mennesker gået amok og har fyldt indkøbsvognene. Også i Hørsholm.

Hos Dalgaard Supermarked i Kongevejscentret har situationen heldigvis ikke være så tilspidset her fra morgenstunden.

"Hovedparten af vores kunder har været fornuftige og har lyttet til, hvad både statsministeren og erhvervs- og fødevareministeren har sagt; 'at vi har ikke en fødevarekrisen, men en sundhedskrise'," oplyser købmand Lisbeth Dalgaard til Ugebladet.

Og opfordringen er klar fra den lokale købmand:

"Hvis vi opfører os, som vi plejer, så er der ingen problemer. Vi har varer på hylderne, og vi kan sagtens bestille flere," understreger hun og tilføjer, at der stod flere kunder ved indgangen i morges end der plejer, men hendes vurdering er, at det mere var udtryk for, at flere var hjemmearbejdende.