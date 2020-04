Lige sat i stand: Veterantog ødelagt af hærværk

"Det betyder, at vi nu er nødsaget til at finde et mere sikkert opbevaringssted, hvilket giver en bekostelig transport af vognen," oplyser Svend Åge Monnerup, og han opfordrer alle, der kunne have lyst til at give en donation til veterantog-foreningen om at sende et bidrag via mobilepay 25670 eller bankkonto reg.nr. 2348 - 5367 976 960.