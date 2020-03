Låste døren i en fart: Nej tak til coronaspray

Det kan nok være, at en beboer på Gøngehusvej i Vedbæk lørdag eftermiddag fik smækket døren i, da han så, hvem han havde åbnet for.

Udenfor stod tre mænd med i mørkt tøj og med mundbind på - og en spraydåse i hånden.

De forklarede, at de var blevet udsendt af regeringen i forbindelse med coronavirus.

Deres opgave var at sprøjte anmelderen for at desinficere ham.