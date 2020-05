En overgang trak der tykke røgskyer ind over bymidten - og der var fortsat fyldt med røg under brandfolkenes slukningsarbejde.

LIGE NU: Brand i pizzeria i bymidten

Tykke røgskyer trak kort før kl. 17 i dag ind over bymidten i Hørsholm - og lige arbejder Nordsjællands Brandvæsen på højtryk på at for helt styr på branden, så den ikke udvikler sig yderligere.