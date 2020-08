Fremadrettet vil der også komme et mere styrket fokus på, at ledige med særlige udfordringer - unge som voksne - kan komme i kontakt med virksomhederne tidligt, og at det foregår i trygge rammer for både den ledige og den modtagende virksomhed, lyder det fra Henrik Klitgaard (R), formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget. Foto: zinkevych - stock.adobe.com

Kursændring: Ledige skal mere ud i praktik og i job med løntilskud

Servicetjek af Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats kan ændre kurs for at hjælpe ledige med en mere virksomhedsrettede indsats

Ugebladet Hørsholm - 18. august 2020

Når det kommer til at hjælpe ledige Hørsholmborgere videre til nyt job eller uddannelse, kan Hørsholm Kommune vise gode resultater, men der er også plads til forbedringer.

Det fremgår af en ny ekstern analyse af beskæftigelsesområdet, som firmaet Mploy har foretaget for kommunen.

Udover at påvise en lang række effektiviserer, der kan spare Hørsholm Kommune for op mod 10 millioner kroner, kan selve indsatsen også justeres på et par punkter.

"Vi har politisk valgt at have et højt serviceniveau. Analysens konklusioner peger på, at vi skaber rigtigt gode resultater i Hørsholm Kommune og er på rette spor i de seneste års udvikling, men den giver også indikationer på, at vi med fordel kan justere på vores metodevalg," siger Henrik Klitgaard (R), formand for Erhvervs- og beskæftigelssudvalget, i en pressemeddelelse.

Stof til eftertanke I rapporten anbefaler analysefirmaet Mploy bl.a., at Hørsholm Kommune i højere grad prioriterer den virksomhedsrettede indsats, så flere ledige borgere kommer i praktik og ud i job med løntilskud, mens man reducerer brugen af andre beskæftigelsesindsatser og mentorordninger, som kommunen benytter sig af i langt højere grad end andre kommuner.

"Det giver stof til eftertanke, og det kommer vi til at tale mere om i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, og vi skal selvfølgelig også i dialog med flere virksomheder," tilføjer Henrik Klitgaard.

FAKTA Analysen er udført af Mploy - en uafhængig og specialiseret videnvirksomhed på beskæftigelsesområdet

Analysen er gennemført i perioden marts-maj 2020 i forbindelse med et samlet servicetjek af området

I analysen sammenlignes ressourceanvendelse og resultater af beskæftigelsesindsatsen i Hørsholm Kommune primært med indsatsen i 10 andre kommuner, som har deltaget i benchmarkingen indenfor de seneste år

Formålet med analysen har været at vurdere, om udgifterne til sagsbehandling og den beskæftigelsesfremmende indsats står mål med udviklingen. Fx. bruger Hørsholm 97 pct. mere end gennemsnittet af kommuner på mentorer og 31 pct. mere på beskæftigelsestilbud

Kilde: Hørsholm Kommune Fokus på proaktiv dialog Beskæftigelsesindsatsen i Hørsholm Kommune har de seneste år været rettet mod at fremme dialogen med virksomhederne samt gøre det lettere for virksomhederne at række ud til kommunen.

Ifølge udvalgsformanden fortsætter den indsats, men fremadrettet vil der også komme et mere styrket fokus på, at ledige med særlige udfordringer - unge som voksne - kan komme i kontakt med virksomhederne tidligt, og at det foregår i trygge rammer for både den ledige og den modtagende virksomhed.

"Vi præsterer godt, men som kommune skal vi være endnu skarpere på at være med til at fremme den gode dialog og det gode samarbejde med virksomheder i kommunen og uden for kommunen. Måske kan vi også i vores interne tilbud i Jobhuset og Ungehuset finde måder at styrke det virksomhedsrettede fokus på," mener Henrik Klitgaard.

Til budgetforhandling Efter behandling i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget vil analysens resultater - herunder effektiviserings- og besparelsesforslag - indgå i de forestående budgetforhandlinger for 2020-2023, hvor analysens skal drøftes.

