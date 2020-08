Kunsten folder sig ud i Henrik Schützes verden

"Da der maksimalt må være 50 personer i Fuglsanghus, siger det næsten sig selv, at man bliver modtaget, og det registreres, når man går ind. I de enkelte udstillingslokaler fremgår det, hvor mange, der må opholde sig i det pågældende lokale, ligesom der vil stå håndsprit klar til brug, udtaler formand for Hørsholm Kunstforening Anne-Grethe Nissen i en pressemeddelelse.

"Det har været trist, men uundgåeligt, at vi ikke har kunnet vise udstillinger under coronanedlukningen. Så vi glæder os så meget til at vise udstillingen med Henrik Schütze. Han var heldigvis yderst fleksibel med flytning af udstillingen til august og september, og coronastilheden er blevet brugt til at male helt nye værker til udstillingen," fortsætter Anne-Grethe Nissen.