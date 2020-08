Kunst skabt i corona-karantæne

Hvad sker der når ens normale referenceramme for hverdagslivet bliver sat ud af spil. Når hovedafbryderen slår fra, og den vanlige tilgangsvinkel til hverdagen - arbejde, hjemmelivet, fritidsaktiviteter, og måden man køber ind på kommer til et ufrivilligt stop.

For Susanne Paulli har det i hvert fald betydet en ny række kunstværker, som fra 5. september kan ses i en udstilling på Pennehavegård, Pennehave 13, Rungsted Kyst.

Sammen med sin mand har Susanne Paulli boet i mange år i Singapore, og kunstværkerne i udstillingen 'Circuit breaker whispers' er baseret på hendes oplevelser under Singapores corona-nedlukning.

Her satte hun et midlertidigt arbejdsområde op på deres overdækkede terrasse med nye daglige rutiner.

"I løbet af de to en halv måneders karantæne arbejdede jeg på mine kunstværker omgivet af naturen i vores Singapore-have. Malerierne tog form i et nyt flow præget af nærvær, fokus og ro, som for mig var nogle af biprodukterne af den nødtvungne stilstand," fortæller Susanne Paulli i en pressemeddelelse.