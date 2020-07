Familien Skak er ikke blevet hørt i udstykningssagen fra Hulsøvang 12. Det mener Anne Ehrenreich er forkert, og det vil hun gerne have lavet om på.

Kritik: Vi er for nærige med partshøringer

Ny byggesag i Rungsted kritiseres for manglende partshøring, utilsigtet fortætning og kreative arealoverførsler

Ugebladet Hørsholm - 08. juli 2020 kl. 11:15 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er nye sager på vej til kommunalbestyrelsen om utilsigtede fortætninger i byens villakvarterer, om smarte arealoverførsler og manglende høringer af berørte parter.

Venstres Anne Ehrenreich har på det seneste møde i Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) taget initiativ til et forslag, der skal sikre, at borgerne i højere grad bliver hørt i udstyknings- og byggesager.

Initiativet blev drøftet i udvalget og går nu videre til kommunalbestyrelsen, fordi man i udvalget ikke kunne blive enige om, hvad praksis skal være.

Ehrenreich har taget sagen op på baggrund af to konkrete sager fra Rungsted, hvor hun mener, at naboerne skulle have været hørt.

I det ene tilfælde gælder det ægteparret Anne og Nikolaj Skak, Enghave 14, som er kede af, at nabogrunden på kreativ vis er blevet udstykket, så de nu - helt uventet - kan se frem til et 273 kvadratmeter stort og godt 8 meter højt hus 3,5 meter på den anden side af en nyplantet ligusterhæk. På en grund, hvor der nu står ét hus, snart endnu et.

"Det, der foregår der, er en utilsigtet fortætning. Og naboerne har ikke haft mulighed for at kende til det, og har derfor ikke kunnet forudse det og gøre noget," siger Anne Ehrenreich til Ugebladet.

Hun mener også, at en arealoverførsel i den konkrete sag, som gjorde det muligt at udstykke grunden, skulle have været omkring MPU-politikernes bord. Fordi resultatet efter Venstre-politikerens mening er en utilsigtet fortætning.

"Jeg synes ikke, vi skal være så nærige med partshøringer," siger Anne Ehrenreich til Ugebladet og henviser blandt andet til Ombudsmandens retningslinjer, som understreger, at partshøring skal gælde "uafhængigt af, om byggeriet kræver en dispensation, og om der efter reglerne i bygge- og planlovgivningen skal foretages naboorientering eller ej".

I den konkrete sag fra Hulsøvang 12 er der ikke givet dispensationer, og der er ikke foretaget partshøring.

Dette gælder kun for sagen om udstykningen. Der er nemlig endnu ikke givet byggetilladelse.