Kristian ramte plet: Her er HØRSHOLMS PROFET

Kristian Poulsen følger fra Ådalsparken godt med i, hvad der sker i Hørsholm - han var bedst af alle til at forudsige 2019 i Ugebladets årsquizz

"Det lyder jo næsten som noget religiøst noget," siger Kristian Poulsen med et smil, mens han lige tygger lidt på sin ny titel.

For den 70-årige pensionserede tidligere trykker på Aller kan nu pynte sig med titlen HØRSHOLMS PROFET.

Kristian var nemlig bedst til at svare på de 13 spørgsmål, Ugebladet langede over disken 15. januar 2019, hvor vi bad om læsernes forudsigelser for 2020.

Kristian Poulsen gættede som den eneste af 106 deltagere rigtigt i 12 af de 13 spørgsmål og sikrede sig dermed 1. præmien - et gavekort på 2000 kr. til Club Riva på Rungsted Havn - og, ikke mindst, titlen som HØRSHOLMS PROFET.

Fuldt hus minus én Men hov, tænker du nu: Var der ingen, der havde fuldt hus? Jo, det havde Kristian Poulsen med 12 rigtige. Et enkelt spørgsmål måtte vi dog tage ud af bedømmelsen, fordi det, vi forudså kunne ske, slet ikke skete.

Kristian Poulsens forudsætning for at ramme plet er, at han følger godt med i, hvad der sker lokalt. "Ikke for at klappe dig på skulderen, men det er gennem Ugebladet, jeg kan følge med i, hvad der sker her i kommunen," siger den glade vinder.

Og det er fra lejligheden i Ådalsparken og kolonihaven han følger med. Kristian Poulsen og hans hustru har boet i Ådalsparken i 50 år - nu kun de to, tidligere med deres tre døtre. Og i dag med hyppige besøg af barnebarnet, en pige på 11 år.

To tredjepladser Ud over Kristian Poulsen var der så tre læsere, der ramte plet 11 af 12 mulige.

Det er Stig Mark Jensen, Hørsholm, Marie Bøgh Mulvad, Kokkedal, og Maria Nielsen, Hørsholm. Blandt dem har vi trukket lod om, hvem der skulle have 2. præmien, et gavekort på 1000 kr. fra Club Riva på Rungsted Havn. Det gik til Stig Mark Jensen. Marfie Bøgh Mulvad og Maria Nielsen får så hver en 3. præmie, som er tre falsker god rødvin.

Vinderne har fået direkte besked.