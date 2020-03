"Politiet kom forbi to gange i går. De var her også i dag," fortæller drengene på skatebanen ved idrætsparken. Hørsholm Kommune skærper nu indsatsen mod brud på forsamlingsforbuddet med SSP, skilte og mere politi. Foto: Fred Jacobsen

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen skærper indsatsen: Mere kontrol med samlingssteder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen skærper indsatsen: Mere kontrol med samlingssteder

SSP, hyppige politibesøg og skilte skal holde borgerne fra at samle sig i det gode vejr

Ugebladet Hørsholm - 20. marts 2020 kl. 15:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Politiet kom to gange i går. De har også været her i dag. De sagde til os, at vi skal holde afstand, men at det ellers var i orden at være her," fortæller en af de 7-8 drenge, Ugebladet møder på skatebanen ved idrætsparken fredag eftermiddag.

God plads "Jo, vi står sammen, det tænker vi ikke så meget over. Men vi står jo ikke tæt sammen og kigger i hinandens mobiltelefoner," forsikrer de.

"Nej, vi tæller ikke, hvor mange vi er. Og her er jo god plads," lyder det før de igen går i gang med det, de er sammen om: At udnytte det gode forårsvejr til at køre nogle stunts på den dertil indrettede bane på deres løbehjul. En far er ude med en mindre drang og er trukket lidt væk fra de 7-8 større drenge.

Nej, vi tæller ikke, hvor mange vi er



Drengene på skatebanen i Hørsholm Forargede borgere ringer Torsdag var der så mange børn og unge på banen, at det faldt nogle borgere i Hørsholm så meget for brystet, at de ytrede sig kritisk om det på Facebook-gruppen 'Hørsholm Rungsted Beboergruppe'.

Her blandede flere lokalpolitikere sig i debatten. Blandt dem borgmester Morten Slotved, der bebudede, at han ville tage sagen op på kommunens kriseberedskabsmøde fredag morgen.

Det er sket, og resultatet er, at kommunen nu skærper sin indsats for at få borgere til at forstå alvoren i forsamlingsforbuddet.

"Vi sender SSP (Samarbejde mellem skoler, socialforvaltn ing og politi, red.) derned og sætter skilte op og beder politiet rundere endnu mere," fortæller Morten Slotved til Ugebladet efter morgenens kriseberedskabsmøde.

Folk er virkelig bange, fordi det her kan gå ud over dem selv



Morten Slotved, borgmester Skærpelsen gælder ikke kun skatebanen. Den gælder også fodboldbanerne rundt omkring i byen samt legepladserne på kommunens daginstitutioner, der er et yndet mål i disse tider, hvor størsteparten af forældrene holder deres børn hjemme.

Borgerne er bange Morten Slotved fortæller, at han selv og kommunen i øjeblikket får mange henvendelser fra borgere, der fortæller om at forsamlingsforbuddet overtrædes. Han afviser at kalde det angiveri.

"Jeg tror mere det er angst. Folk er virkelig bange, fordi det her kan gå ud over dem selv," siger Morten Slotved.

relaterede artikler