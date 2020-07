Hulsøvang 12 i Rungsted er gjort klar til at blive bebygget og venter på byggetilladelse. Til stor frustration for naboerne på Engvae 14, som mener området bliver så rigeligt fortættet. Foto: Fred Jacobsen

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen: Alle regler er overholdt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen: Alle regler er overholdt

Ifølge Hørsholm Kommune er der intet i udstykningstilladelsen til Hulsøvang 12 der er i strid med reglerne

Ugebladet Hørsholm - 08. juli 2020 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anne og Nikolaj Skak forstår ikke, at der kunne gives tilladelse til at udstykke fra nabogrunden på Hulsøvang 12, når kommunen har en lokalplan på vej, der skal bevare området som åbent og grønt. En udstykning, der med den efterfølgende bygning på grunden vil give en oplevelse af en - set fra deres synspunkt - uhensigtsmæssig fortætning i villakvarteret.

Gammel plan gælder Når det alligevel kunne lade sig gøre, er forklaringen, at der på det tidspunkt, hvor der bliver givet tilladelse, er den gamle byplan fra 1963 der gælder, sammen med de servitutter, der er knyttet til området. De bestemmelser sagde - og siger fortsat - at en grund skal være mindst 1182 kvadratmeter stor.

I tilfældet Hulsøvang 12 manglede der 107 kvadratmeter, som ejeren sikrede sig via en arealoverførsel. Så passede pengene så at sige.

Slipper sagen Ifølge Rune Munch Christensen, daværende leder af Team Byg i Hørsholm Kommune, blev der søgt om udstykningstilladelse 20. juni 2019. To måneder senere, 22. august, besvarer Hørsholm Kommune det såkaldte landsinspektørkontrolskema, som de modtager fra landinspektør Ulrik Thomsen, Helsingør. Derefter 'slipper' kommunen så at sige sagen.

"Det er landinspektøren, der er myndighed i sådanne sager. Kommunens opgave er at sikre, at den påtænkte udstykning ikke strider mod for eksempel by- og lokalplaner og andre bestemmelser. Alt var overholdt her," forklarer Rune Munch Christensen.

Derfor går skemaet tilbage til landinspektøren med en påtegning fra kommunen om, at der ingen problemer er. Derfra går det videre til Geodatastyrelsen, der under normale omstændigheder har en sagsbehandlingstid på omkring en måneds tid.

Lang sagsbeandling Ifølge Rune Munch Christensen arbejder man i kommunen på det tidspunkt på at forny Byplan 6. Tillæg 5 til byplanen var dog ikke sat i værk.

Det første skridt til det bliver taget den 26. august samme år, hvor kommunalbestyrelsen efter en lang debat beslutter sig for at nedlægge § 14-forbud mod dobbelthuset på Hulsøvang 20 og udstede et forbud mod dobbelthuse. Det resulterer senere i tillæg 5 til Byplan 6.

At Geodatastyrelsen først 23. marts 2020 meddeler udstykningstilladelsen - syv måneder efter at landinspektøren har fået kontrolskemaet tilbage fra kommunen uden kritiske bemærkninger - kan tillægges en generel lang sagsbehandlingstid, der ifølge den daværende leder af Team Byg også kan forklares med styrelsens udflytning til Aalborg.

Midlertidigt forbud Da det er Geodatatyrelsen, der godkender udstykningen, sætter Anne og Nikolaj Skak derfor deres lid til, at det er datoen 23. marts, der er i spil.

På det tidspunkt har tillæg 5 til Byplan 6 været undervejs et stykke tid, reelt siden november 2019, da kommunalbestyrelsen besluttede at sende tillægget i høring. Den havde været i offentlig høring og bliver 7 dage senere, 30. marts, endeligt godkendt i kommunalbestyrelsen - og offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside 13. maj.

Der er i tillægget en paragraf om en midlertidig retsvirkning, som siger, at området ikke må udnyttes på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. Derfor gjaldt der på et tidspunkt et midlertidigt forbud mod blandt andet udstykninger.

Denne midlertidige retsvirkning træder ifølge Arne Post, arkitekt, indehaver af AP Byplanrådgivning og en af landets fremmeste eksperter i byplanlægning, i kraft med offentliggørelse af tillægget.

Det sker på kommunens hjemmeside 13. maj 2020, mens Anne og Niklaj Skak hæfter sig ved, at tillægget bliver offentligt 25.november 2019, da kommunalbesytyrelsen sender det i høring.

relaterede artikler

Kritik: Vi er for nærige med partshøringer 08. juli 2020 kl. 11:15

Fortvivlede husejere: Det virker som ren spekulation 08. juli 2020 kl. 09:45