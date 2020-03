Hørsholm Kommune opfordrer borgere, der kommer på aktivitetscentrene til - af hensyn til de øvrige borgere - ikke at komme på centrene, hvis de har rejst i de omtalte områder. Foto: Adobestock

Kommune med Corona-advarsel: Hold dig fra plejecentre, hvis du kommer fra risikoområde

Borgere, der har været i et af risikoområderne med Coronavirus skal ikke besøge Hørsholms plejecentre, oplyser Hørsholm Kommune, der også tager forholdsregler for medarbejderne

04. marts 2020

Er du kommet hjem fra rejse og ophold i et af de særlige risikoområder med Coroanvirus siden 2. marts, skal du ikke besøge et af Hørsholms plejecentre. Sådan lyder udmeldingen fra Hørsholm Kommune efter Sundhedsstyrelsen tirsdag forhøjede risikoberedskabet omkring bekæmpelsen af og inddæmningen af smitten med Coronavirus (Covid 19). Det sker i indsatsen for at beskytte de særligt udsatte og sårbare borgere.

Sundhedsstyrelsen anbefaling er, at personer, der siden 2. marts er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder, holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. "Og de skal under alle omstændigheder ikke besøge sygehuse, plejecentre m.v., hvor der er personer som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet med COVID-19," fremgår det fra Sundhedsstyrelsen.

De omfattede plejecentre Disse centre mv. er omfattet af henstillingen:

Omsorgscenteret S/I Breelteparken

Plejecenter Sophielund inkl. de midlertidige pladser

Pleje- og rehabiliteringscenter Louiselund

Plejecentret Margrethelund

Ældre hjemmehjælpsmodtagere i egen bolig.

Aktivitetscentret Sophielund

Selmersbo

I tråd med Sundhedsstyrelsens retningslinjer meddeler Hørsholm Kommune ligeledes, at de af kommunens medarbejdere, som har rejst i områder, hvor Coronavirus er særligt udbredt ikke møder på arbejdet i en 14 dages periode efter hjemkomsten.

De aktuelle risikoområder Risikoområderne er aktuelt fire provinser i Norditalien (Lombardiet, Emilia-romagna, Piemonte og Veneto), hele Iran, hele Kina samt den nordlige del af Sydkorea.

Sundhedsstyrelsen opdaterer dagligt listen på www.sst.dk, hvor du også kan få den seneste generelle information.

De foreløbige opgørelser viser, at ældre og borgere med kronisk sygdom med f.eks. hjerte-karsygdom, sukkersyge, kroniske lunge- eller luftvejssygdomme eller kræftsygdom kan have en risiko for at blive mere syge ved smitte med ny coronavirus.

Hørsholm Kommune oplyser i en pressemeddelelse, at de følger situationen tæt, og vil løbende informere, når der er behov.