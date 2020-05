Kommende skolebørn rykker i spejderhytte

De kommende skolebørn fra Børnegården Alsvej får nu mulighed for et fantastisk udeliv med hjælp fra Rungstedspejderne, der har udlånt deres hytte til dem.

"Her er der god plads til børnene, som får en hverdag med masser af udeliv og naturoplevelser. Samtidig er de nye rammer med til at give børnene en god og tryg overgangsperiode, indtil de skal starte i skole efter sommerferien," fortæller leder af Børnegården Alsvej Anika Hansen i en pressemeddelelse fra Hørsholm Kommune.

Udskyder overgang

I år har børne- og skoleudvalget besluttet at udskyde den tidlige overgang fra børnehave til skole til 1. august for at have plads og medarbejdere nok i skolerne til genåbningen for eleverne.