Hørsholm Rådhus er stadig lukket og flertallet af medarbejderne arbejder fortsat hjemmefra, modsat kommunerne i vest for Storebælt, der er genåbnet. Foto: Morten Timm

Kollega-savn på rådhuset vokser sig stort

Hørsholm Rådhus er på tredje måned stadig mere eller mindre affolket for medarbejdere. Bortset fra de kritiske funktioner arbejder hovedparten af de ansatte fortsat hjemmefra.

Det er helt modsat af hverdagen vest for Storebælt, hvor kommunerne i genåbningens fase 2 fik lov til åbne rådhusene igen.

"Vi er helt klar og har den nødvendige plads til at kunne genåbne i næste uge (udtalt før Grundlovsdag - red.). Vi afventer bare på en udmelding fra statsministeren," siger kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon til Ugebladet.

Knap 70 procent af rådhusets medarbejdere arbejder stadig hjemmefra, men ifølge kommunaldirektøren er meldingerne, at de mange gerne vil tilbage på rådhuset.

"Det vi hører i en særlig følgegruppe og i vores samarbejdsudvalg er, at medarbejderne savner deres kollegaer og fællesskabet og derfor glæder sig til at kunne vende tilbage igen," siger Pernille Halberg Salamon.

Baggrunden for fortsat at holde kommunernes rådhuse øst for storebælt lukket er den øgede covid-19 smitte modsat i det vestlige del af landet.