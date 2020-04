Kokkedal Kirke holder gudstjenester på nettet. Pressefoto Foto: Morten Timm

Kokkedal Kirke går online under corona-karantæne

Kirken varetager stadig bisættelser, dåb og vielser dog med et begrænset antal deltagere

Ugebladet Hørsholm - 04. april 2020 kl. 08:00

Kirke Den lokale kirke går online. Som følge af Folkekirkens coronatiltag er højmesser og andre gudstjenester aflyst i Kokkedal Kirke. Kirken varetager stadig bisættelser, dåb og vielser dog med et begrænset antal deltagere, men for første gang nogensinde er dørene lukket til Kokkedal Kirke på både hverdage og om søndagen.

"Bag de lukkede døre er der dog stadig aktivitet. Kirkens præsters telefoner er stadig åbne for samtaler i en tid, som rummer store udfordringer for mange borgere. Man kan ringe og snakke med præsterne, ligesom de står til rådighed for samtaler hjemme og forretter hjemmealtergang," skriver Kokkedal Kirke i en pressemddelelse og fortsætter:

"Et andet tiltag, som Kokkedal Kirke har sat i gang i løbet af de seneste to uger, er online-andagter på internettet. Det er sognepræst Martin Ravn, som nu pludselig står foran et kamera i stedet for menigheden, og som skal fylde en tom kirke op med ord."

Martin Ravn siger om sin nye rolle:

"Særligt i denne usikre og bekymrende tid har vi brug for at høre Guds ord til trøst og opmuntring. Desuden nærmer påsken sig jo, og da vi ikke kan komme i kirke, bliver vi jo nødt til at finde på et tåleligt alternativ."

I påsken finder du Kokkedal Kirkes online-andagter på kirkens hjemmeside www.kokkedalkirke.dk, eller kirkens youtube-kanal. Der kommer nye videoer skærtorsdag, langfredag, påskedag og anden påskedag.

