Alice og Frank Kofoed er tilbage på ulykkesstedet for at vise Ugebladet, hvor Alice blev kørt ned af en venstresvingende bilist. Nu har de fået kommunens ord for, at man igen vil kigge på sikkerheden i trafikkrydset. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Kørt ned i uheldskryds: Nu vil kommunen kigge på det

Alice Kofoed fra Hørsholm blev i november kørt ned på cykel i lokalområdets mest trafikerede kryds, som hendes mand kritiserer for dårlig sikkerhed

Ugebladet Hørsholm - 12. februar 2020 kl. 15:45 Af Af Morten Timm

"Det er et alt for farligt vejkryds. Især for cyklister og fodgængere. En skønne dag sker der noget meget meget værre, og Alice kunne ligeså godt være blevet slået ihjel." Sådan sagde Hørsholmborger Frank Kofoed til Ugebladet for to uger siden efter hans kone 19. november var udsat for en voldsom ulykke i det store kryds på Usserød Kongevej ved Føtex og Rema 1000 i Kokkedal. Det største og mest trafikerede kryds i Fredensborg Kommune og med den højeste uheldsrate, oplyser kommunen. Begge er erfarne motionscykelryttere, og de var på hjem og kom cyklende ad Usserød Kongevej i sydlig retning mod hjemmet i Hørsholm. De kørte ud i krydset for grønt lys, og 69-årige Frank Kofoed cyklede 30-40 meter foran, da han pludselig hørte et brag. Dernæst så han Alice ligge livløs foran en bil, der i et venstresving var braget lige ind i hende.

Forfærdeligt at se "Jeg frygtede straks, at hun var død. Da jeg kom derhen, blødte hun voldsomt fra ansigtet. Det var helt forfærdeligt at se," fortalte ægtemanden. Alice Kofoed lå bevidstløs i et par minutter og pådrog sig tre brud på bækkenet, et kvæstet strubehoved, hjernerystelse og en stor flænge på hagen. Her tre måneder efter er hun stadig på smertestillende medicin og går til genoptræning. Efter den uhyggelige oplevelse havde Frank Kofoed en klar opfordring til Fredensborg Kommune om at kigge nærmere på trafiksikkerheden i det store kryds og netop venstresvingsbanen mod Egevangen.

Pres på fra alle sider Jacob Wrisberg, teamleder for trafikteamet i Fredensborg Kommune oplyser nu, at de har kig på krydset, og han anerkender, at der er meget pres på fra alle sider. "Vi har løbende lavet forbedringer af lyskrydset - senest i 2019 med et stykke cykelsti ved busstoppestedet i nordgående retning for at adskille cykler med bussen - og det næste vi skal kigge på er netop venstresving fra Usserød Kongevej ned ad Egevangen," siger Jacob Wrisberg til Ugebladet . Teamlederen kan dog endnu ikke oplyse, hvilke tiltag, der kommer i betragtning. "I den omtalte ulykke har bilisten overskredet sin højre­vigepligt, hvilket er en kendt ulykkestype. Men når vi går ind og kigger på trafikændringer, så holder vi det op med den ulykkestatistik, der er for krydset, og ser om der er noget, der trafiksikkerhedsmæssigt er galt eller om der ligger andre ting bag. Der er aldrig kun en årsag til et uheld," forklarer Jacob Wrisberg.

Kryds med flest uheld Det store trafikkryds i Kokkedal har den højeste uheldsfrekvens i hele kommunen, og alene af den grund er der fokus på at forbedre det, forsikrer teamchefen. "Jeg er med på, at krydset kan virke uoverskueligt, og med tre baner, heraf en svingbane mod Egedalsvej, er der meget, man skal forholde sig til som bilist. Et såkaldt 'bundet venstresving' med grøn pil, hvor der er rødt for modsatkørende, kan i det her tilfælde være en løsning, men det vil også betyde, at krydsets kapacitet bliver mindre, og det vil tage længere tid at afvikle trafikken. Men selvfølgelig skal vi ikke sætte sikkerheden på spil i forhold til den mængde biler, der kan passere gennem krydset," fastslår teamchefen overfor Ugebladet.