90 år om lidt: Fritz Reuther er klar på at tage et slag for kloakvandet og de gamle. Foto: Allan Nørregaard

Kloakvandet og de gamle er fortsat en kamp værd

Byrådsarbejdet bliver en mindeværdig fortid for Fritz Reuther - torsdag runder landets ældste kommunalpolitiker 90 år

Ugebladet Hørsholm - 08. september 2020 kl. 08:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Nej, jeg genopstiller ikke næste gang. Alderen og helbreddet trykker. Jeg er jo den ældste i kongeriget. Det har været sjovt og morsomt," siger Fritz Reuther, da vi i forbindelse med en samtale i anledning af hans 90 års fødselsdag også snakker fremtid.

Torsdag 10. september fylder den tidligere advokat og nuværende kommunalbestyrelsesmedlem 90 år.

En svær tid For jo, man kan godt snakke fremtid med denne om lidt 90-årige. Selv om han og hans hustru Lene lige nu gennemgår en svær tid.

Lene, som i valgåret 2017 kunne fejre diamantbryllup med sin Fritz, er netop kommet hjem fra hospitalet efter et indgreb mod en svulst. Det gik godt, og Lene og Fritz Reuther håber nu det bedste.

Kæmpe fest må vente Fritz Reuther har selv døjet ved en blodprop i det ene øje, som han to gange er blevet opereret for, slidgigt i det ene knæ - og senest rosen.

Genvordigheden lægger derfor en dæmper på at festligholde dagen, som kommer til at foregå i den snæverste familie.

"Vi havde planer om en kæmpe fest med famlie og venner. Det må vente," siger kommunalbestyrelsens nestor, der efter eget udsagn er den, der har boet længst i kommunen.

FAKTA

Fritz Reuther, født 10. september 1930.

1949: Student fra Efterslægtselskabets Skole

1955: Cand. Jur. fra Københavns Universitet

1956-1958: Ansat i Københavns Skattedirektorat

1958-1960: Ansat i Finansministeriet

1961-1966: Ansat hos højesteretssagfører Hans O. Christiansen

1966-1994: Selvstændig advokat med bevilling som forsvarer i straffesager

1994: Medstifter af advokatfirmaet HORTEN, hvor han bl.a. havde Brøndby Kommune som klient

2001: Fritz Reuther gik på pension

2018: Valgt til Hørsholm Kommunalbestyrelse for Venstre i en alder af 87 år som den ældste politiker i Danmark. Da Anne var barn "Altså borset fra Anne Ehrenreich (Reuthers byrådskollega og partifælle, red.), der var barn, da jeg kom her til i 1964."

Alderen og helbreddet trykker dog ikke mere, end at Fritz Reuther stadig spiller halvanden time tennis et par gange om ugen. Det har han gjort ret godt igennem livet. Det er blevet til 11 danske veteranmesterskaber.

"Der må altså lige mindst to panodiler til, men så går det," fortæller fødselaren med denne tilføjelse:

Hovedet fejler intet "Der er jo ikke noget i vejen med hovedet."

"For kloakvandet og de gamle," som han formulerer det i samtalen med Ugebladet.

Kan ikke lade være "Det er jo helt åndssvagt, at der skal graves villahaver op for at skille kloakvand fra overfladevand. Næh, der er så mange kilometer spildevandsledninger i Hørsholm, der er for gamle og underdimensionerede, så det må Novafos (fælleskommunalt vandselskab, red.) stå for - og så må alle borgere være med til at betale. Den kamp vil jeg fortsat tage. Det kan jeg slet ikke lade være med," lyder det bestemt fra Fritz Reuther. Også, hvis det skal være over skatten, som han dog mener skal være det sidste håndtag, der skal hives i.

Han henviser til, at en tredjedel af spildevandet kommer fra nabokommunerne Fredensborg og Rudersdal, og kan ikke se det rimelige i, at regningen skal hænges op på enkelte borgere, der så skal ud at låne mellem 100.000 og 300.000 kroner for at få det gjort.

"Det er jo ikke så lige til mere med alle de mange forskellige ledninger og kabler, der med tiden er gravet ned i jorden, og som der skal tages hensyn til. Det gør det hele meget kompliceret og dyrere," fastslår Fritz Reuther.

Flere hænder Taler vi om 'de gamle', så vil han fortsat plædere for, at der afsættes flere hænder til byens demente.

"Der er ikke ofret hænder nok på den gruppe. Demente lever i gennemsnit 2-3 år på plejehjemmet, og i de år skal de have det godt. Jeg har været heldig med mit helbred. De fleste min alder er færdige," kommer det eftertænksomt fra den snart 90-årige.

Det bedste sted Han mener ikke, at der findes noget bedre sted at bo end Hørsholm, som han mener har gennemgået "en kæmpe udvikling" i de 56 år, han har boet her.

Det er et hoved, der stadig er klar til at tage den ene eller den anden kamp. Ikke nødvendigvis lokalpolitisk, når karrieren som byrådspolitiker udløber sammen med valget 16. november næste år. Men mærkesagerne - separatkloakering og ressorcer til byens ældre - vil han fortsat kæmpe en kamp for.

Alderen og helbreddet trykker, erkender Fritz Reuther, som derfor ikke igen vil ind i kommunalbestyrelsen. Foto: Allan Nørregaard

"Se bare havnen. Et kæmpe aktiv med et fantastisk liv," siger han, og er så noget mere kritisk med, hvordan kommunen leder.

Det kører jo ikke "Ledelsen er ikke god nok. Borgmesteren gør det ikke godt nok. Han klamrer sig til administrationen. Det er super flinke folk. Jeg tror bare ikke, at de er dygtige nok. Jeg tror, at de ansætter de forkerte," siger han og henviser til udviklingsprojekter som PH Park og Hannebjerg.

"Det kører jo ikke," konstaterer han.

Tyndt mandag Lokalpolitik fylder forholdsvis lidt i Fritz Reuthers lange liv. Han kom ind i kommunalbestyrelsen ved seneste valg som landets ældste på et tyndt mandag: 133 personlige stemmer fik han, og der måtte fintælling til, så han fik Venstres 5. mandat. Det var ellers gået til Bent Fabricius fra Konservative.

Juraen har fyldt langt mere i en karriere, der begyndte for 65 år siden med et afsluttet jurastudium og tog fart, da han 1966, efter sammenlagt ti år i Københavns skattedirektorat, finansministeriet og Dansk Speditørforening, købte en advokatforretning og ansatte den tidligere ejere indtil denne gik på pension.

"Altså, jeg har været i retten 140 til 160 gange om året," mindes Fritz Reuther.

Han stoppede sin aktive erhvervskarriere som 71-årig i 2001.

Sport går i arv Fritz Reuthers kærlighed til sport har manifesteret sig ikke bare med tennis. Han har også spillet fodbold, håndbold og bordtennis - og genet er gået videre til sønnerne Carsten, der stadig er aktiv ishockeyspiller i Rungsted, hvor han også har spillet 153 førsteholdskampe, og dennes lillebror Niels, der var den første der scorede et hole-in-one i Kokkedal Golfklub.

Sønnerne har i deres ægteskaber hver tre børn, og så er der nu også kommet et oldebarn til familien.

