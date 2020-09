Klassikersuccesen fortsætter med verdensberømt ikon

For på onsdag den 16. september kl. 17 gælder det den verdensberømte engelske forfatter Charles Dickens og hans mesterlige værk "Store forventninger".

Det er Lise Lotte Frederiksen, cand.mag. i dansk, engelsk og teatervidenskab, der denne eftermiddag kaster sig over et af den engelsksprogede litteraturs absolutte hovedværker og går tæt på forfatteren bag.

"Store forventninger" (1860-61) handler om den forældreløse Pip, der vokser op i beskedne kår, men som drømmer store drømme om fremtiden - og som ved et heldigt lykketræf opnår at komme til penge og med det lader drømmene vokse til store forventninger.

Foredragsrækken 'Kend dine klassikere' har med voksende succes sat spot på et stort udvalg af de mest kultur- og litteraturhistorisk betydningsfulde forfatterskaber og de helt centrale værker af de største, mest læste og kendte forfattere.

"Vi er glade for at kunne fortsætte rækken for nu fjerde år i træk på Hørsholm Bibliotek. Dette efterår har vi hele fire klassikerarrangementer på programmet," oplyser Signe Marie Skovmand Thomsen, litteraturformidler på Hørsholm Bibliotek.