Klar med kvalitetsløft: Nu får de ældre mere rengøring

Med midler fra den såkaldte værdighedsmilliard indfører Hørsholm Kommune rengøring hver 14. dag i stedet for hver 3. uge

27. februar 2020

Serviceniveauet for rengøring til hjemmeboende borgere får nu et mærkbart løft. I stedet for rengøring hver tredje uge, så vil de cirka 700 borgere, der er visiteret til rengøring, fra 1. maj få gjort rent hver 2. uge.

Det besluttede en enig kommunalbestyrelsen i Hørsholm mandag. Beslutningen blev truffet i forbindelse med prioritering af midlerne under den såkaldte værdighedsmilliard, som kommunerne fra 2020 får tildelt over bloktilskuddet.

Formand for Social- og seniorudvalget Thorkild Gruelund (UP) er meget tilfreds med, at der skrues op for omsorgen i hjemmeplejen.

"Det er vigtigt for mig, at vi på ældreområdet investerer i omsorg. Det har vi med værdighedsmilliarden prioriteret at gøre, og jeg er særdeles tilfreds med, at de borgere, der er visiteret til rengøring, nu får et løft. Et blandt svage borgere og deres pårørende længe efterspurgt kvalitetsløft," siger Thorkild Gruelund i en pressemeddelelse.

Varmede op ved budgettet Allerede ved budgetvedtagelsen var der politisk drøftelse omkring rengøringsindsatsen, hvor man med videreførelsen af værdighedspuljen ville lægge op til ekstra rengøring for nogle af midlerne. Det glæder også borgmester Morten Slotved (K).

"Som jeg tidligere har sagt, ser jeg det som en væsentlig opgave at sikre, at vores ældre får den nødvendige støtte i dagligdagen, herunder at de borgere, der er visiteret til rengøring, kan få gjort rent hver 14. dag. Derfor er jeg yderst tilfreds med, at vi nu sætter midler af til at opjustere vores serviceniveau på rengøring," udtaler han i pressemeddelesen.

I dag er der cirka 700 borgere, der er visiteret til at modtage rengøring hver tredje uge af enten af hjemmeplejen eller af en af kommunens godkendte fritvalgs-leverandører. Fra 1. maj kan se frem til at få gjort rent hver 14. dag.