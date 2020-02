Kirke går tæt på sociale medier

Kvinder og kærlighed Søndag 8. marts - på kvindernes internationale kampdag - er det naturligvis kvinder, der er på programmet. Med titlen 'Og vilde kvinder, hvor har de magt' vil sognepræst Per Melhof reflektere over kvinder og kærlighedens væsen.

At faste er i en periode at give afkald på noget væsentligt, noget, der normalt har en stor og måske for stor plads i dagliglivet. Noget, der måske endda stjæler opmærksomhed fra noget andet og væsentligere. Har de ret, dem der siger, at mobilen og de sociale medier tager opmærksomheden væk fra væsentlige ting i tilværelsen? Findes der gode råd i Bibelen om det?