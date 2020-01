Kirke går nye veje: Gudstjenester om bæredygtighed

”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Denne tjeneste handler om at stole på, at det nytter noget, at gøre noget - selv om det kan føles som én dråbe i havet."

"Kirkens præster giver deres fortolkning af, hvordan kristendommen ansporer os til forstå vores egen rolle og vores ansvar i tidens helt store og vigtige tema: bæredygtighed. Hvordan hjælper de hellige skrifter i Bibelen os til udfolde vores egen handlingskraft og åndelighed i bestræbelserne på at bevare jordens mangfoldige, berigende og intelligente mylder af mennesker, planter og dyr? Og hvordan kan vi forstå vores egen plads og rolle i den store skabte virkelighed, som vi lever vores liv i. Præsterne vil også forsøge at definere, hvad en bæredygtig udvikling er," skriver Hørsholm Kirke i en pressemeddelelse og fortsætter:

Spørgsmål og svar

Hørsholms præster stiller spørgsmål og finder svar på tidens store spørgsmål. Bibelens tekster kan være med til at inspirere os til at tage mere ansvar og bruge vores sanser, åndelighed og engagement til at finde løsninger selv i en mørk tidsalder. Per Melhof, kirkebogsførende præst har fundet dette citat frem til at belyse sit syn på emnet:

”… Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud, med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk, alt har du lagt under dets fødder…”