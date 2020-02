Hørsholm Squash Klub føler sig truet på sin eksistens, hvis klubben skal have tilskud efter samme model som de øvrige foreninger i kommunen. Foto: Adobe Stock Foto: mikelju - stock.adobe.com

Ketsjerklub truet på livet: Kommunen vil ikke længere betale varmeregningen

Hørsholms ketsjerklubber kan se frem til store huller i klubkasserne, hvis kommunen ændrer nuværende tilskudsmodel

Ugebladet Hørsholm - 26. februar 2020

Hvis Hørsholm Squash Klub ikke længere har kommunen til at betale for varmen i sin egen hal, ser den sig truet på sin eksistens.

Det vurderede klubbens bestyrelse i foråret 2019, da kommunens administration op til budget 2020 fremlagde et forslag om at ændre kommunens tilskud til Hørsholm Squash Klub fra energi- til lokaletilskud. Et forslag, der ville have kostet klubben ca. 67.000 kroner årligt.

Det blev ikke til noget. Politikerne sagde nej til dette drastiske indgreb.

Fortsat truet Truslen er der dog fortsat, både i Hørsholm Squash Klub og de to andre ketsjerklubber, Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT) og Hørsholm Badmintonklub. Sagen er nemlig ikke taget af bordet.

Den er nu dukket op igen i forbindelse med forberedelserne til budget 2021-24. Forud skal der dog laves et større udredningsarbejde, som kommunens forvaltning og klubberne skal samarbejde om.

Tilskud kortlægges Arbejdet skal kortlægge de kommunale tilskud og den støtte, klubberne har modtaget gennem årene, klubberne skal give deres egen vurdering af, hvordan de kan drive klubberne med ændret - og reduceret - tilskud, og klubberne og administration skal gøre sig "tanker og overvejelser om fremtiden, såfremt klubbernes eksistens er eller bliver udfordret", som det er formuleret i det kommissorium for udredningsarbejdet, Sport-, fritid- og kulturudvalget (SFKU) enedes om på sit seneste møde.

Særordning Baggrunden er, at ketsjerklubber, i modsætning til de øvrige foreninger i kommunen, har haft en særordning.

Siden 1986 har de fået betalt energiforbruget i deres haller. Først af Hørsholm Idrætspark, siden af kommunen.

Til gengæld har de så ikke fået lokaletilskud, hvor kommunen betaler for medlemmer under 25 år.

En del af ketsjerklubberne 'lider' under, at de har mange medlemmer over 25 år, som ikke udløser tilskud. De vil derfor blive hårdt ramt, hvis det hidtidige energitilskud skulle blive afløst af et rent kommunalt tilskud.

Eksempelvis har Hørsholm Squash Klub som den mindste af de tre ikke ét eneste medlem under 25 år - og ville ved en ren overgang fra energi- til lokaltilskud miste 67.000 kr. årligt.

Tilsvarende ville Hørsholm Rungsted Tennisklub som den største af klubberne miste ca. 390.000 kr. årligt. Og badmintonklubben, som squashklubben, 67.000 kr.

Konsekvenserne For HRT's vedkommende vil det betyde en kraftig kontingentforhøjelse på 20 procent, reduktion af trænerstaben, mindre vedligeholdelse af hallerne og dermed også tab af betalende medlemmer.

Hørsholm Badminton Klub tegner lignende dystre fremtidsudsigter: En forhøjelse af et i forvejen højt kontingent, en mindre trænerstab, mindre vedligehold af hallen og tab af medlemmer som følge af dette.

Varme haller koster Næstformand i SFKU, viceborgmester Henrik Klitgaard (R), er klar over, at udsigten til en ændring af tilskudsmodellen ikke får klubberne til at løbe omkring med armene i vejret.

"Men jeg synes det er rimeligt, at stille klubberne lige," siger Klitgaard, der ikke lægger skjul på, at der er økonomiske grunde til at foreslå en omlægning af tilskuddene.

"Der er også en spareøvelse, og måske er incitamentet til at skrue ned for varmen mindre når andre betaler," tilføjer siger Klitgaard og understreger, at han ikke har belæg for at påstå, at klubberne ødsler med energien.

Ifølge det oprindelige budgetforslag kunne der findes besparelser for godt en halv million kroner ved at ændre energitilskuddet til lokaletilskud på lige for med øvrige foreninger.

Udredningsarbejdet er i gang. Resultatet skal forelægges SFKU på mødet i marts og skal efter planen indgå i arbejdet frem til næste års budget.