Kendskab til PCB på skole i over 10 år

"Men vi har aldrig før målt over grænseværdien," fastslår velfærds- og kulturdirektør Jan Dehn. Forældre er fore­løbig trygge ved situationen

12. august 2020

Siden 2009 da den daværende regering pålagde alle kommuner at screene deres bygninger for det giftige materiale PCB, har de hos Hørsholm Kommune været klar over, at der var et problem på Vallerødskolen.

Men det har hele tiden været under kontrol, og der er ikke før i juni i år målt PCB-koncentrationer i luften, der var over grænseværdierne på 300 ng PCB/m³ luft. Det forsikrer Jan Dehn, velfærds- og kulturdirektør i Hørsholm Kommune.

I forbindelse med renovering af nogle omklædningsrum blev der ved sommerferiens start som en fast procedure målt på PCB, og her røg tallet op på 1.400 ng PCB/m³ i nogle af skolens blokke.

Målingen blev foretaget på det værst tænkelig tidspunkt: Årets indtil da varmeste dag og hvor skolens ventilationsanlæg var slukket på grund af sommerferie.

PCB er netop følsom overfor varme og derfor vil koncentrationen altid være højere om sommeren.

Jan Dehn understreger, at der på ingen måde er tale om akut sundhedsfare eller at det har været på tale at lukke skolen.

"Vi reagerede straks på den høje måling i juni og har siden arbejdet ud for et forsigtighedsprincip, hvor vi selvfølgelig ikke vil udsætte børn og medarbejdere for sundhedsfare. Og med de foranstaltninger, der er lavet nu - ekstra ventilation og rengøring samt tildækning af PCB-fuger - er målingerne igen under grænseværdierne," fastslår Jan Dehn overfor Ugebladet.

FAKTA PCB - forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler - er et farligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø.

PCB blev brugt i byggematerialer og industri op til slutningen af 70'erne, hvor man opdagede dets skadevirkninger. Som udgangspunkt er alle bygninger fra 1950 til 1978 under mistanke for at indeholde PCB.

Som menneske kan PCB optages via indtagelse gennem munden, indånding og gennem huden.

PCB er fedtopløseligt og kan ophobes i fødekæden, primært i fede fisk, kød og mejeriprodukter.

På en varm dag i juni og ventilationsanlæggte slukket blev der målt op til 1.400 ng PCB/m³ (nanogram PCB pr kubikmeter luft) på Vallerødskolen. En koncentration hvor det antages at ophold i længere tid kan medvirke til sundhedsskader.

Grænseværdien er 300 ng PCB/m³ - og kommer luftkoncentrationen over 3.000 ng PCB/m³ er det med betydelig helbredsrisiko og nærliggende sundhedsfare, fremgår det af PCB-guiden. Kun to målinger på 10 år Vallerødskolen er bygget i 1970, hvor PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler) indgik i mange byggematerialer, indtil man senere i 70'erne fandt ud, at stoffet var giftigt for både mennesker og miljø, og det herefter blev forbudt.

Registreringen af PCB i 2009 kom derfor ikke uventet for Hørsholm Kommune, og ifølge centerchef for by og miljø, Katrine Langer, har man før hver renoveringsopgave på Vallerødskolen lavet en miljøundersøgelse på stedet, og her har luftkvaliteten omkring PCB været under grænseværdierne.

Der er dog kun tale om to enkeltmålinger af PCB-koncentrationen - henholdsvis i 2016 ved renovering af tandplejeklinikken og i 2017 ved renovering af noget udvendigt murværk. Uden dog at grænseværdierne blev overskredet. Alligevel giver det ikke svar på en årlig middelværdi, som kræver en måling en gang i kvartalet.

Forældre er trygge I sidste uge blev skolens forældre orienteret om PCB-målingerne på Vallerødskolen samt de tiltag, der er gjort for at nedbringe koncentrationen af giftstoffet i skolens lokaler.

Situationen er på nuværende tidspunkt ikke noget, der er foruroligende for Cecilie Broerson, der er mor til en dreng i 3. klasse og to nystartede i 0. klasse.

"Jeg tænker, at kommunen og skolen har styr på det. Der har været en god kommunikation fra skolen, og jeg føler mig helt tryg," siger hun.

Jan Bigum, far til to drenge i 0. og 1. klasse, deler den opfattelse.

"Jeg er overbevist om, at det nok skal gå. Det har skolen helt styr på, og de har været gode til at kommunikere omkring det," siger Jan Bigum til Ugebladet.

Fremtidsudsigt Mens sommeren er brugt på afbødningsforanstaltninger, så skolen kunne være klar til det nye skoleår - og den planlagte renovering er udskudt på ubestemt tid - så arbejdes der nu på højtryk for at finde en fremtidssikret løsning, der kan holde PCB-koncentrationen nede.

"Og det bliver en større sag," erkender centerchef Katrine Langer.

"Det er en højt prioriteret sag. Vi kigger både på et helt nyt ventilationsanlæg og udskiftning af vinduer og døre," oplyser hun.

Hvilken løsning det ender med er en politisk beslutning, som formentlig skal tages i løbet af efteråret, og som Hørsholms skatteborgerne kommer til at betale regningen for.

