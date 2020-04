Tidligst 11. juni får Anne Ehrenreich, tv, eller Ann Lindhardt vished om, hvem af dem skal gå i ringen for at fravriste borgmester Morten Slotved borgmesterkæden.

Kandidatkampen i Venstre er udsat

Tidligst i juni bliver det afgjort, om Ann eller Anne bliver den, Slotved skal op imod ved kommunalvalget

Ugebladet Hørsholm - 17. april 2020

Tidligst 11. juni bliver det afgjort, hvem Venstre i Hørsholm vil sende i ringen i november 2021 for at fravriste den siddende 'bykonge' Morten Slotved (K) borgmesterkæden.

Det ligger på forhånd fast, at det bliver enten Anne Ehrenreich eller Ann Lindhardt. De bejler begge til titlen som borgmesterkandidat. Og deadline for flere kandidater er overskredet.

Corona aflyser Slaget mellem de to skulle have været afgjort på et medlemsmøde onsdag 22. april, men er blevet et offer for coronakrisen. 11. juni er derfor nu den dato, hvor opstillingsmødet kan finde stede, oplyser formand Stig Brammer til Ugebladet.

Han forudser, at der også på det tidspunkt kan være udfordringer på grund af coronavirussen. Derfor arbejder man i Venstre på at få borgmesterkandidatspørgsmålet afgjort under alle omstændigheder.

Skal på plads "Det skal vi snart have på plads, så vi kigger på flere muligheder at få valget afviklet. Der kan jo være medlemmer, der til den tid ikke bryder sig om at komme til et møde. Der overvejer vi at køre ud til dem med stemmebokse. Eller måske vi kan gøre noget via mail," fortæller Stig Brammer.

Ved det seneste valg var Annette Wiencken Venstres borgmesterkandidat. Hun har forladt partiet og er nu løsgænger i kommunalbestyrelsen.

Wienckens tjans som gruppeformand deles nu af Ann Lindhardt og Anne Ehrenreich.

Venstre i Hørsholm har 105 medlemmer.

