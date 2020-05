Det er nu muligt at sætte overvågninskameraer op på Kokkedal Station. Foto: Søren Hempel Foto: Søren Hempel

Kameraer på Kokkedal Station: Ingen grund til at vente

Politiet siger ja til overvågning på stationen, så hvorfor vente?, spørger DF's Glen Madsen

Ugebladet Hørsholm - 10. maj 2020 kl. 11:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Økonomiudvalget skal på sit kommende møde tage stilling til, om der skal sættes kameraovervågning op på Kokkedal Station for at øge trygheden på stationen.

Det er en sag, der har været diskuteret frem og tilbage i det særlige tryghedsudvalg, der blev nedsat efter det seneste kommunalvalg, hvor der blandt andet har været tvivl om, om politiet ville give tilladelse til at sætte overvågningskameraer op.

Politi: I må gerne Den tvivl er nu ryddet af vejen, og derfor ønsker Tryghedsudvalget en melding fra Økonomiudvalget om, om der skal arbejdes videre med kameraovervågning på Kokkedal Station, og foreslår, at sagen tages op i forbindelse med forhandlingerne om budget 2021.

Ingen tålmodighed Det har Dansk Folkepartis (DF) Glen Madsen slet ikke tålmodighed til. Han vil på onsdagens møde slå et slag for, at kameraerne kommer med på listen over de fremrykkede anlægsinvesteringer, regering og folketing har givet mulighed for ved at fjerne kommunernes anlægsloft for i år.

I 2018 registrerede politiet 14 anmeldelser på Kokkedal Station.

Halvdelen er ikke ulovlige hændelser, hvilket dækker over højtråbende unge og i enkelte tilfælde psykisk sårbare, der har henvendt sig til forbipasserende

Den anden halvdel er registreret som tyverier.

I 2019 registrerede politiet 32 anmeldelser.

17 var ikke ulovlige hændelser, som højtråbende unge eller henvendelser fra psykisk sårbare.

7 tilfælde er registreret som uro og uorden.

5 tilfælde som hærværk.

3 som tyveri.

I 2020 har der indtil videre været 9 anmeldelser, hvoraf fire er ikke ulovlige hændelser, to urp og uorden, to hærværk og et enkelt tyveri.

For hele 2020 estimerer politiet på den baggrund, at der vil komme en snes anmeldelser.

Politiet skriver, at "kriminalitetsbelastningen på og omkring Kokkedal Station er lav."

Kilde: Nordsjælland Politis Efterretnings- og Analyseenhed. I 2018 registrerede politiet 14 anmeldelser på Kokkedal Station.I 2019 registrerede politiet 32 anmeldelser. "Det ser jeg og Dansk Folkeparti ingen grund til at vente på! Det har i forvejen taget alt for lang tid at nå hertil, så der er ingen grund til at vente yderligere," skriver Glen Madsen i et indlæg, hvor han henviser til, at kameraovervågning har været et længere næret ønske fra hans side.

"Tilbage i valgkampen til kommunalvalget for tre år siden, hvor nogle partier ønskede at etablere et vagtværn på Kokkedal Station, slog Dansk Folkeparti på tromme for, at benytte mere langsigtede løsninger, herunder opsættelse af kameraer og skilte om disses tilstedeværelse i området," skriver Glen Madsen.

Her skal der overvåges Ifølge DSB og Banedanmark skal kameraerne dække disse områder:

Sydindgangen til kiosken, jernbanearealet umiddelbart syd for bygningen, men ikke busterminal og den del, som ligger over mod kebab-stationen, gangbro samt elevatorer og indgangsområderne lige udenfor elevatordørene

