Jørgen er tryghedsvandrer: Det er et borgerligt ombud

Jørgen Poulsen og otte andre tog på tryghedsvandring i indbrudshærgede Rungsted

"Jeg betragter det her som et borgerligt ombud," siger Jørgen Poulsen, trykker kasketten med Hørsholm Kommunes logo på plads, og tager med sin makker, kommunalbestyrelsesmedlem Bent Fabricius (K), ud på Rungsteds regnvåde gader.

Med jakkerne trukket godt op under ørerne, og en stak brochurer fra Nabohjælp under armene, er de to på vej ud for at stemme dørklokker og få folk i tale om, hvordan de bedst kan forhindre at blive ramt af indbrud.

Rungsted hårdt ramt - igen For selv om indbrudsstatistikkerne mange steder er på retur, så ligger Hørsholm - og ikke mindet Rungsted - i top over områder i landet, hvor indbrudstyvene søger hen. Ifølge den seneste statistik er Sophienberg Vænge gaden der er ramt hårdest. Alene fra den forgangne weekend kunne Nordsjællands Politis døgnrapport berette om ni indbrud i Rungsted.

Tryghedsudvalget, et rådgivende udvalg under kommunalbestyrelsen i Hørsholm, har derfor sat indbrud - og hvordan man kan forhindre dem - højt på dagsordenen og forsøger blandt andet gennem jævnlige tryghedsvandringer i kommunens indbrugshærgede kvarterer at øge borgernes opmærksom på forebyggelse.

Den tidligere generalsekretær i Røde Kors, journalist og folketingsmedlem Jørgen Poulsen bor selv i Rungsted, er ikke selv indbrudsramt, men sagde alligevel ja til at tage med på vandringen.

Stemmer dørklokker Den går ud på at stemme dørklokker, håbe på, at der bliver lukket op, og at man kan få en god snak med dem der åbner.

Det lykkes fint hos Marc Andersen, der kan berette om at indbrud i september sidste år, hvor tyven kravlede ind gennem et køkkenvindue. Irriterende.

"Det er et rigtig fint initiativ," bemærker han og tager imod en af brochurerne om, hvordan man via Nabohjælps app kan holde sig selv og naboerne orienteret om indbrud eller mistænkelige aktiviteter i området - eller eksempelvis holde hinanden opdateret på, at man er bortrejst.

Vil højere op På vandringstidspunktet på denne regnvåde lørdag formiddag var 4,2 procent af Hørsholms borgere tilknyttet Nabohjælp-appen.

Det er en ret pæn opbakning, men skal højere op ifølge tryghedsudvalgets formand, Jan H. Klit (K).

Det var ham, der bød dagens otte tryghedsvandrere velkommen i rådhusets nye lokaler på Slotsmarken og trak nabokommunen Allerød frem som et godt eksempel på god tilslutning til Nabohjælp.

"Vi vil gerne være kommunen med flest tilmeldte," forklarede han, før alle deltagere blev delt op i grupper og gik ud og stemte dørklokker.

Går tur i kvarteret Også hos Lene Fabrin stødte tryghedsvandrerne på åben dør og åbne ører. Hun roste initiativet og forklarede, at i hendes kvarter ved naboerne altid, når en anden ikke er hjemme, og de går ture i kvarteret.

Netop det at møde en fremmed, og spørge ind til hans eller hendes ærinde, er noget, indbrudstyve slet ikke bryder sig om.

Hund og Facebook "Vi har vores hund og en Facebook-gruppe," svarer en anden af de borgere der åbner for tryghedsvandrerne.

Det gør de fleste - og tager sig tid til at lytte og til at tage imod en brochure.

De var med Deltagerne i tryghedsvandringen var ud over udvalgsformand Jan H. Klit udvalgsmedlem Knud Düring, kommunalbestyrelsesmedlem Bent Fabricius, formand for Konservative i Hørsholm, Tomas Dyrbye, Sven Carlsen, Skovfogedvej, Morten Gambæk, Skovfogedvej, Kristian Tuft, Sophienbergvej, Hans Henrik Raith, Sophienberg Vænge, Jørgen Poulsen, Vallerødvænge.