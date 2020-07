Se billedserie Jette Baagøe er udpeget til bestyrelsen for Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Foto: Fred Jacobsen

Jette Baagøe er tilbage: Nationalpark skal samle mange interesser

Tidligere direktør for Jagt- og Skovbrugsmuseet får nu plads i Nationalpark Kongernes Nordsjællands bestyrelse

Ugebladet Hørsholm - 22. juli 2020 kl. 10:52 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den tidligere direktør for Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm, Jette Baagøe, er blevet udpeget til bestyrelsen for Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Det er miljøministeren, der har udpeget Baagøe, som har været særligt udpeget medlem af nationalparkens råd.

Det er en opgave, den snart 74-årige lic. scient. i botanik glæder sig til. Og hun har nogle klare prioriteringer, som hun går ind i arbejdet med.

"Der skal skabes medejerskab, vi skal bevare kultursporet og se på landskabet uden for skovene," siger Jette Baagøe til Ugebladet.

Medejerskabet er nødvendigt, fordi nationalparken griber ind forskellige interesseområder.

"Den vigtigt diskussion er, hvem der skal have lov til at bruge nationalparkens logo. Det er jo et område, hvor der bor mennesker. Derfor skal vi tale sammen og ikke presse noget ned over hovedet på nogen," siger Jette Baagøe.

Kongestjernen i Store Dyrehave fortæller kulturhistorie, og selv om Gribskov skal være naturskov, skal kultursporene bevares, mener Jette Baagøe. Foto: Fredensborg Droneservice

FAKTA Jette Baagøe var direktør for Jagt- og Skovbrugsmuseet fra 1984 til 2016

Før det forskede hun i botanik på Botanisk Museum

Gik på pension som 70-årig i forbindelse flytningen af Jagt- og Skovbrugsmuseet fra Hørsholm til Gl. Estrup på Djursland

Uddannet lic. scient i botanik, Købenjhavns Universtet

Udgav blandt andet bogen 'Kongernes Skov' i 2016 om parfocejagtlandskabet i Nordsjælland



Kongernes Nordsjælland

Er med 263 kvm Danmarks næststørste nationalpark

Rummer én af Danmarks største skove, Gribskov, og landets to største søer, Arresø og Esrum Sø

Rummer to UNESCO verdensarvssteder: Kronborg og Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland Særligt øje for det åbne landskab Hun har med sin fortid i botanikken ligeledes et særligt øje for det åbne landskabs arealer uden for skovene, og hun advarer blandt andet om, at flere sommerfuglearter er ved at forsvinde.

"Nogle af perlerne ligger i nationalparkens område," bemærker hun, der så også vil prioritere det, hun kalder Nationalparken Kongernes Nordsjællands kulturspor.

Det er selvfølgelig parforcejagtsporene, der trækker deres mønstre hele vejen igennem området, og som på grund af sin særegenhed i 2015 kom på UNESCO's verdensarvsliste.

"Jeg mener, at når nu Gribskov skal ligge uberørt hen, så vil det være at være utro mod tidsstemplet i skovene ikke at tage hensyn til parforecejagtens stier," siger Jette Baagøe og tilføjer:

"Der må gerne gå køer."

Udpegningen af Jette Baagøe gælder bestyrelsens funktionsperiode frem til 10. april 2022.

Kongestjernen i Store Dyrehave. Foto: Fredensborg Droneservice