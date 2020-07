46-årige Ann Lindhardt er den person, Venstre i Hørsholm gerne ser rykke ind på borgmesterkontoret på Hørsholms rådhus. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Interview: Venstre og Konservative stemmer sammen ni ud af ti gange. Det er da godt gået

Venstres borg­mesterkandidat Ann Lindhardt ønsker sig mere borgerlig samling i Hørsholm

Ugebladet Hørsholm - 15. juli 2020 kl. 07:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 11. juni hedder borgmesterkandidaten for Venstre i Hørsholm Ann Lindhardt.

Hun var ukendt for de fleste, da hun trådte ind i valgkampen forud for kommunalvalget 2017 - og blev valgt. Ann Lindhardts stejle kurve opad fortsatte 11. juni, da hun i overbevisende stil vandt kampvalget om borgmesterkandidatposten mod den langt mere erfarne Anne Ehrenreich.

Ugebladet har interviewet den ny borgmesterkandidat, hvor hun taler om at være høg og ikke due, om mulighederne for at blive Hørsholms næste borgmester og om det politiske projekt hun tror på.

Og om, hvad der skal til for at samle byens borgerlige partier.

Den borgerlige melodi "Jeg ser meget gerne flere fælles borgerlige løsninger sammen med Konservative. Jeg tror, at borgerne godt kunne tænke sig, at de borgerlige partier finder melodien. Det kunne Venstre, og det kunne jeg også godt tænke mig. Så alle borgerlige partier finder melodien."

Vores borgere kræver en anden form for politiker end man gjorde for 20 år siden Hvad skal der til?

"Der har jo været en masse gammel historik før min tid, som jeg ærligt talt ikke gider at gå op i. Jeg går meget mere op i, hvordan billedet er nu og hvordan billedet skal være fremover."

Hvordan vil du gøre det?

"At vi finder nogle fælles borgerlige løsninger sammen. Vi er jo ikke meget langt fra hinanden politisk. Jeg vil gå efter nogle brede politiske løsninger. Man kunne godt se efter en bredere konstituering. Når man er bredere, og i en større bunke, så giver det mere solide løsninger, og beslutninger holder lidt længere.

Mange tænker ikke over, med Konservative og Venstre, vi stemmer jo 90 procent sammen. Det er da meget godt gået. Det synes jeg da er flot. Så ved jeg godt der er fokus på de sidste fem til procent, som fylder meget. Men det ville også være unormalt, hvis vi vi var 100 procent enige. Vi når mange resultater sammen.

Hele det her Corona har været et ekstremt godt samarbejde. Man var god til at lægge sin partifarve væk. Vi har haft rigtig mange møder og taget rigtig mange beslutninger, som også kunne være hårde for skoler og plejehjem. Vi viste et godt samarbejde. Når man kommer til en krise, så er det, man finder ud af, om man kan finde ud af det sammen.

For eksempel var der en masse anlægsarbejder, der skulle stemmes igennem. Da havde vi en god og gennemsigtig proces. Vi partier kunne byde ind, og Venstre har fået rigtig mange ting igennem. Processen har været rigtig fin. Da var vi gode til at nå fra A til B - eller helt til Å."

Så er det din tur, Ann Hvorfor har du valgt at gå ind i politik?

"Det har ligget i mig altid. Jeg har arbejdet sammen med Karen Ellemann, da vi var meget unge, og vi snakkede om at gå ind i politik. Det vidste hun ikke rigtig, om hun ville. Så møder jeg hende igen, da hun er blevet minister. Jeg sagde til hende, 'jeg synes du sagde du ikke skulle i politik', og så sagde hun: Arh, jeg kunne ikke lade være', og sagde så: 'Nu er det din tur, Ann'.

FAKTA

Ann Lindhardt, 46 år, gift med Nikolaj, en søn (Arthur)

Fra Gentofte, boet i Hørshom siden 2017

Borgmesterkandidat for Venstre i Hørsholm siden 11. juni 2020

Valgt til kommunalbestyrelsen i november 2017

Selvstændig erhvervsdrivende med partner, sælger babyprodukter til børn i alderen 0-1/2 år

Har boet i New York og London

Uddannet i KL som grafisk designer Jeg brænder bare for politik. Nogle går op i frimærker, jeg går op i politik.

For politik er jo alting. Når folk siger, de ikke interesserer sig for politik, så siger jeg, jamen det gør du alligevel, for du går jo op i, hvor mange der er i din klasse, om der er 24 eller 28 elever, hvor meget skat du betaler, så jeg siger: Alle går nok op i politik uden at de selv er klar over det.

Jeg er tykhudet Hvorfor vil du udsætte du dig selv for det som politikere ofte kan blive udsat for?

"Jeg synes ikke, jeg udsætter mig selv for noget. Det er fantastisk at arbejde for demokratiet. Jeg er tykhudet."

Også hvis det bliver personligt?

"Ja."

Hvad vil du med det?

"Rykke nogle ting."

Hvad vil du rykke?

"De ting vi brænder for."

Smilet på læben Hvad vil du rykke i Hørsholm? Hvornår er du en succes?

"Jeg er en succes, når jeg kan se at folk i Hørsholm har det godt, at de er glade, at de er tilfredse, at der kommer mere beskæftigelse til byen, at vi har gode skoler i toppen af Danmark, at børn er parate til uddannelse, at der er trygt for borgerne, at der er aktivitet for de ældre, at vi udvikler vores sport, har en dejlig natur, som vi skal passe på og værne om. Jeg synes jeg er en succes, når jeg møder folk med et smil på læben, og jeg kan se, jeg har gjort noget godt.

Selektive forældre Som for eksempel...

"Som når jeg nu værner om skolerne og sørger for, at der er aktiviteter til ældre borgere, og når jeg hører, der er venteliste på senioridræt, så ser jeg, om der er mulighed for at ændre på det, så jeg kan gøre folk tilfredse. Så det er også at tage en dialog med borgerne. Det er sindssygt vigtigt med gode skoler.

Og så jeg tror, at forældre i dag er meget mere selektive, hvad er det for nogle tilbud de vil give deres børn. Meget mere end mine forældre var. Jeg tror de går meget op i at kigge på, hvilke skoler deres børn skal gå i ti år. Så jeg tror det er et vigtigt parameter for vores kommune for at rykke folk ind fra byen.

En dejlig by Hvordan synes du Hørsholm er?

"Det er en dejlig by. En perle i Nordsjælland. Her er meget homogent."

Er det en velfungerende kommune?

"Jeg synes det er en velfungerende kommune. Der er altid plads til forbedring. Der skal være lidt mere fokus på den demografiske udfordring. Derfor skal vi have nogle børnefamilier her op. Vi får endnu flere ældre end nogle af vores nabokommuner, vi får ikke nogen tilflyttere, og man kan sige, at det er vigtigt at bibeholde det serviceniveau, de ældre har i dag, og gerne gøre det endnu bedre.

For at det kan lade sig gøre, skal der jo noget ind til at lave et fundadment. Så et af mine fokusområder er, at vi laver en interessant by for nye familier."

Drejer sig ikke om mig Hvordan ser du dine muligheder for at blive borgmester?

"Jeg vil ikke kommentere mine egne muligheder. Det er jo ikke mig det drejer sig om. Som spidskandidat arbejder jeg med et parti, og så krydrer jeg det selvfølgelig med min personlige profil i vores valgprogram. Så kaster vi nogle idéer op og må se, hvor godt det går.

Jeg er en teamplayer. Jeg sætter mig i en bus nu. Jeg kører den. Men jeg har hele bussen fyldt med folk, og så kører vi sammen mod et mål. Så må vi se, hvad vi kan gøre med det resultat der viser sig på valgnatten.

Trætte af fnidder Hvordan vil man i Hørsholm kunne mærke, at bormesteren hedder Ann Lindhardt og ikke Morten Slotved?

"Det er et så hypotetisk spørgsmål...Det ved vi jo ikke. For mig er det et politisk projekt, der vil være gennemsyret af gennemsigtighed, ærlighed og ordentlighed. Det er mine tre ting.

Jeg tror, der er rigtig mange vælgere, der er trætte af politisk fnidder, hvor man kalder besparelser for omprioritering eller effektivisering. Jeg er nok en lokalpolitiker, som vil være mere gennemsigtig i kommunikationsformen. Det politiske miljø har ændret sig. Vores borgere kræver en anden form for politiker end man gjorde for 20 år siden. Jeg vil være tydelig. En der kan sige: Kan jeg lide A eller kan jeg lide B. Og ikke halvt A og halvt B."

Det har jeg ingen kommentar til. Jeg er Ann Hvordan vil det lyde med dig som borgmester?

"Jamen jeg ville sige, det er en dårlig idé at lukke Ulvemosehuset. Det er jo meget konkret, er det ikke? Jeg ville også sige, at det var en dårlig idé at Rungsted Skole skulle lukke. Jeg vil være meget direkte. Det tror jeg folk søger i dag. Lokalpolitik er kommet tættere på borgerne. Jeg tror det er mere inde i vores sager og kræver flere svar.

Vil Ann Lindhardt være mere gennemsigtig, ærlig og ordentlig end Morten Slotved er nu?

"Jeg taler om mig, ikke om andre. Så det siger jeg ikke, han ikke er. Overhovedet ikke.

Den tidligere formand for Venstre delte Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer op i høge og duer. Hvordan har du det med at være en høg?

"Det har jeg ingen kommentar til. Jeg er Ann."