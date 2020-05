Efter et par turbelente dage blev Ib Lunde Rasmussen i sidste uge ekskluderet af Venstre i Hørsholm, men det kunne i flere omgange være forhindret. Arkivfoto

Ib Lunde tilbød at trække sit kandidatur - men eksklusionssagen fortsatte bare

Venstre-formand Stig Brammer kunne have forhindret eksklusionen af Ib Lunde Rasmussen. Det mener både et bestyrelsesmedlem og Ib Lunde Rasmussen

Venstres pludselige ekskludering af 74-årige Ib Lunde Rasmussen har ikke givet mange svar på, hvad der egentlig gik galt - og hvorfor det ikke var muligt at lægge låg på et forholdsvis 'lille uheld' fremfor at smide et af partiets bestyrelsesmedlemmer på porten og til offentlig skue og udstille intern uro.

Alene fordi han ønskede at stille op til valget om at blive Venstres borgmesterkandidat på lige fod med de to andre kandidater, Anne Ehrenreich og Ann Lindhardt.

Ugebladet kan her fortælle om et forløb, hvor der faktisk var flere oplagte muligheder for Venstre-formand Stig Brammer til at stoppe Ib Lunde Rasmussen. Og i god ro og orden, så partiet kunne undgå den ballade, der altid følger i kølvandet på en eksklusion.

Det er opfattelsen hos både Ib Lunde Rasmussen selv og bestyrelsesmedlem Erik Wetche.

Trak sin opstilling For mindre end 48 timer efter Ib Lunde Rasmussen onsdag 22. april havde annonceret sin opstilling til borgmesterkandidat-valget, meddelte han faktisk V-bestyrelsen, at han trak den tilbage.

Alligevel fortsatte partiledelsen i Hørsholm ufortrødent deres plan om eksklusion af Ib Lunde Rasmussen. Den blev eksekveret på to ekstraordinære møder, henholdsvis søndag 26. april og mandag 27. april, hvor bestyrelsen i Venstre i Hørsholm enstemmigt besluttede at ekskludere Ib Lunde Rasmussen i henhold til partiets vedtægter § 49, stk. 1 og 3.

Ville ikke have mig med Selv står Ib Lunde Rasmussen uforstående overfor, at hans tilbagetrækken overhovedet ikke fik betydning, fordi det kunne have lukket sagen hurtigt - omend det i offentligheden ville se lidt mærkværdigt ud.

"Der kom en voldsom kritik af min opstilling - og især den vinkling, der var i Ugebladet om at jeg var blevet smidt ud i 2005, havde stor betydning for kritikken. Og derfor valgte jeg at trække mig," fortæller Ib Lunde Rasmussen.

På bagkant er han sikker på, at der også findes en anden forklaring.

"Der er nogen i den kreds, der aldrig ville have, at jeg kom ind i partiet igen," siger Ib Lunde Rasmussen, men han ønsker ikke at sætte navne på.

Overskreden tidsfrist Tidsfristen for opstilling til borgmesterkandidat-valget i Venstre er et andet afgørende punkt i Ib Lunde-sagen, hvor formand Stig Brammer med lethed kunne have stoppet ham.

Ifølge partiets oplæg til borgmesterkandidat-valget var der vedtaget en proces med en frist for opstilling på 30 dage før opstillingsmødet, som var annonceret til onsdag 22. april.

Altså var der lukket for flere borgmesterkandidater 22. marts, men coronasituationen betød, at Venstre efter påske meddelte, at mødet var udsat til 11. juni.

Ib Lunde Rasmussen vurderer, at tidsfristen for opstilling dermed også skubbes, og 18. april lufter han sine planer med næstformand i Venstre, Preben Stenkjær, som ifølge Ib Lunde Rasmussen er positiv over, at der kommer flere kandidater i spil. De drøfter også udsættelsen af tidsfristen, som jo er anført til 30 dage, men Preben Stenkjær beder Ib Lunde om at forhøre sig med formand Stig Brammer.

Rykker hurtigt ud Samme dag taler Ib Lunde Rasmussen med Venstre-formanden, og her får Ib Lunde igen opfattelsen af, at det har Stig Brammer som udgangspunkt ikke nogen problemer med.

Han meddeler Ib Lunde, at han vil sætte et bestyrelsesmøde op, hvor Ib Lundes kandidatur kan meddeles.

Overfor Ugebladet erkender Ib Lunde, at han nok var lidt for hurtig på aftrækkeren, da han selv meldte sit kandidatur ud til Ugebladet og Frederiksborg Amts Avis, før bestyrelsen var orienteret.

"Min vurdering var, at der var grønt lys, og jeg syntes jo ikke, at jeg i forhold til de to andre kandidater (Anne Ehrenreich og Ann Lindhardt) kunne vente 14 dage på, at bestyrelsen trådte sammen, men havde Stig Brammer meldt klart ud og sagt nej til for mig, fordi tidsfristen var overskredet, så var jeg jo ikke gået ikke videre, og så var det her ikke sket," lyder det fra Ib Lunde Rasmussen.

Aldrig tvivl om tidsfrist Bestyrelsesmedlem i Venstre, Erik Wetche, holder overfor Ugebladet fast i, at der aldrig var tvivl om tidsfristen. Den var 22. marts - og uagtet opstillingsmødet blev udsat til 11. juni på grund af corona havde det ingen betydning for fristen.

Ifølge Erik Wetche har der heller ikke været diskussion om en ny tidsfrist i forbindelse med udsættelsen, og han opfatter det som en kommunikationsbrist.

"Formanden kunne jo have forhindret det hele ved at sige, at fristen var overskredet," fastslår Erik Wetche overfor Ugebladet.

Han ønsker ikke at gå i flere detaljer om sagen eller svare på spørgsmålet om, hvorfor bestyrelsen fortsatte eksklusion-sagen, selv om Ib Lunde havde trukket sig.

Vil ikke underminere Wetche henviser her til formand Stig Brammer, men den lokale partiformand ønsker heller ikke at komme det nærmere overfor Ugebladet.

"Det er en personsag, og man kan have mange synspunkter. Det er en enstemmig bestyrelse, der står bag, og vi ser anderledes på det end Ib Lunde Rasmussen, og jeg har ikke behov for at underminere ham. Vi har brugt masser af tid på sagen og har fulgt vedtægterne, så det formelle er plads," siger Stig Brammer til Ugebladet.

Ib Lunde Rasmussen har endnu ikke afgjort om han vil gå videre med eksklusionssagen.

