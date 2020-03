Venstres forslag om gratis vaccination mod lungebetændelse er ikke nyt - det 'faldt' i forbindelse med budgetforhandlinger, hvor Venstre ikke var en del af forliget. Foto: Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: I disse Corona-tider: Vaccinér dog alle mod lungebetændelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I disse Corona-tider: Vaccinér dog alle mod lungebetændelse

Venstres Anne Ehrenreich håber denne gang at få ørenlyd for forslag om gratis vaccine for borgere over 65 år

Ugebladet Hørsholm - 09. marts 2020 kl. 14:05 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens det danske samfund forsøger at inddæmme spredningen af Coronavirussen (COVID-19) genfremsætter Venstres Anne Ehrenreich et forslag om at Hørsholm Kommune skal tilbyde alle borgere over 65 år gratis vaccine.

"Det er en god ting at gøre. Det er velfærd at slippe for at blive syg. Og så er der en økonomisk gevinst i det for kommunen," begrunder Anne Ehrenreich sit forslag, der er på dagsordenen på det næste møde i Sundhedsudvalget.

Hørsholm Kommune tilbyder i forvejen en gratis vaccine til +65-årige med kroniske lidelser. Udvides tilbuddet til alle, der har rundet de 65 år, vil det betyde et vaccinationstilbud til yderligere 2600 borgere.

En win-win Det vil ifølge beregninger, som Anne Ehrenreich har fremsendt til Sundhedsudvalget, kunne give en besparelse på 1,4 millioner kroner allerede fra 2021.

FAKTA



De beregninger, der omtales i artiklen, er baseret på en COWI-rapport fra 2015 plus en beregning foretaget af medicinalformaet MSD på baggrund af tal fra Hørsholm Kommune.

COVID-19 har en inkubationstid (tiden fra man bliver smittet, til man får symptomer) på 2-14 dage, i gennemsnit 5-6 dage.

Sygdommen kan give fra milde øvre luftvejsinfektioner til alvorlige nedre luftvejsinfektioner.

Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød.



Sygdommen kan give lungebetændelse og udvikle sig til acute respiratory distress syndrome (ARDS), blodforgiftning (sepsis) og multiorgansvigt med dødelig udgang.

Ældre og mennesker, der i forvejen er syge og svækkede af kronisk sygdom såsom kræft, hjerte-kar-sygdom, lungesygdomme og dårlig behandlet sukkersyge, kan have et alvorligere forløb.

Smitteperioden kendes ikke, men det forventes, at den største risiko for smitte er omkring eller lige efter symptomdebut. Nogle studier har vist, at virus kan findes i de øvre luftveje hos personer med milde symptomer og hos raske personer. Virus spredes formentligt ikke så effektivt fra sådanne personer i forhold til personer, der hoster og er syge.



Kilde: Sundhedsstyrelsen Kilde: Sundhedsstyrelsen "Jeg håber, at kommunalbestyrelsen i år vil bakke forslaget op. Her er tale om en win-win for borgerne, og det vil oven i købet være gratis for kommunen fra 2021," siger Anne Ehrenreich og henviser til, at lande som Tyskland, Nederlandene og Sverige allerede tilbyder vaccinationen gratis for borgere over 65 år.

Anne Ehrenreich siger til Ugebladet, at det ikke er den aktuelle Coronavirus-situation, der får hende til at genfremsætte forslaget.

Svend Erik Christiansen (S), formand for Sundhedsudvalget, synes vaccination mod lungebetændelse er en god idé, hvis man rammer den rigtige gruppe personer. Foto: Fred Jacobsen



"Det var en del af vores, Venstres, forslag til budgettet, men det kom ikke med," fortæller hun og oplyser, at Seniorrådet bakker op om initiativet.

Vi skal passe på ikke at lave alibi-politik



Svend Erik Christiansen (S), formand for Sundhedsudvalget Svend Erik Christiansen (S), formand for Sundhedsudvalget Så ingen fordele Det gjorde det ifølge Sundhedsudvalgets formand Svend Erik Christiansen (S) ikke, fordi forligspartierne ikke kunne se de umiddelbare fordele. Han erkender dog, at idéen i disse Coronavirustider kan være værd at drøfte igen.

Bragende god idé "Det er jo en bragende god idé. Vi skal dog være grundige og smarte og sikre, at vi kan koble det sammen med den rette målgruppe. For der findes jo mange typer lungebetændelse," understreger Svend Erik Christiansen.

"Vi skal passe på ikke at lave alibi-politik. Vi skal lave noget der virker," understreger han over for Ugebladet.