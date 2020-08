Vågerne samlet på Rungsted Havn for at markere, at tre aktive kunne fejre 10 års jubilæum. Fra venstre jubilarerne Karen Valberg, Annie Birkvang og Anna Jensen ? dernæst Karin Cronström, der har været med i ni år, og Kirsten Baden, der har været med i fire år. Den nyeste på holdet Søs Dela var forhindret i at deltage. Foto: Jerry Ritz

I 10 år har ildsjælene våget ved de døendes side

Tre af vågerne i Røde Kors Vågetjeneste i Hørsholm har modtaget 10 års nål

Ugebladet Hørsholm - 29. august 2020 kl. 06:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne tid kan Røde Kors Vågetjeneste i Hørsholm fejre ti års jubilæum, som en af lokalafdelingens mange aktiviteter drevet af frivillige ulønnede ildsjæle.

Det hele begyndte, da Annie Birkvang så et indslag i TV-nyhederne i sommeren 2010 om, at Røde Kors Vågere på Bornholm kunne fejre fem års jubilæum, hvor de fortalte om aktiviteten.

Hun rettede henvendelse til den daværende formand for Røde Kors lokalafdeling i Hørsholm, og kort tid efter var Vågetjenesten i Hørsholm en realitet.

En af dem, der var med til initiativet fra starten, var Karen Valberg, der sidste år blev kåret til 'Årets frivillig 2019' af Hørsholm Kommune.

Kan godt bruge flere Karen og Annie har delt jobbet som aktivitetsleder for Vågetjenesten i Hørsholm, og det er dem, der i fællesskab står for alt det praktiske med vagtplaner og at rekruttere nye frivillige. Ud over de to har Anna Jensen været med fra starten.

I dag består teamet af seks vågere, og de gør gerne opmærksom på, at de godt kunne bruge et par stykker mere.

"Hvert år dør tusindvis af mennesker uden at have nogen ved deres side. Det er her, at Vågetjenesten tilbyder at træde til. Som våger kan man give ro og tryghed til en ensom døende ved at lytte og være nærværende," fortæller Annie Birkvang i en pressemeddelelse fra Røde Kors i Hørsholm.

"Du skal være moden, robust og afklaret. Du sidder hos den døende og lytter, holder i hånd - eller hvad situationen indbyder til. Det er en fordel, hvis du har erfaring med omsorg for døende - enten personligt eller professionelt fra arbejde i eksempelvis hospitalsvæsenet eller på et plejehjem" forklarer hun videre.

"Uden at det skal lyde højttravende, føler jeg mig ydmyg som våger - over at en søn eller datter betror mig, som de slet ikke kender, til at være hos deres far eller mor i den sidste tid," supplerer Karen Valberg.

Vågerne bliver tilkaldt via afdelingslederne på plejehjemmene eller hjemmeplejen i Hørsholm Kommune.

Deltager ikke i plejen De erstatter ikke den professionelle pleje, men sørger for menneskeligt nærvær i den sidste tid. De frivillige deltager aldrig i plejen af den døende. De er til stede for at skabe ro og tryghed for den døende og eventuelle pårørende.

"Desværre har vi af og til måttet sige nej til vågetjeneste, da vi ikke har vågere nok. Der har også været forespørgsler om aflastning, men det har vi ikke kunnet efterkomme af samme årsag," fortæller Annie Birkvang.

Vågetjenesten har i øvrigt sammenlagt på de ti år våget i hele 1.250 timer.

Modtog 10 års nål De tre jubilarer Annie, Karen og Anna fik af formand Jørgen Jørgensen, Røde Kors Hørsholm afdeling forleden overrakt Røde Kors' 10 års nål, hvor han samtidig takkede dem for deres trofaste indsats for Røde Kors.