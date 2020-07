Hvad sker der - svensk invasion i Rungsted

På sælernes sten ud for Sophienberg Slot i Rungsted er der rejst et svensk flag

Under det meste af coronakrisen har svenskerne været afskåret fra at besøge både Danmark og det meste af omverdenen, men efter det blågule broderfolk igen kan få lov til at krydse vores grænse er de også begyndt at indtage dele af Rungsted.