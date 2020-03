Se billedserie Jesper Vissing vil bede Ankestyrelsen vurdere hele sagsforløbet omkring Hulsøvang 20. Foto: Foto: Fred Jacobsen

Hulsøvang-sagen: Den forsmåede bygherre er klar til at klage

Hulsøvang-ejer Jesper Vissing vil have Ankestyrelsen til at se på hele sagsforløbet

Ugebladet Hørsholm - 04. marts 2020 Af Fred Jacobsen

Sagen om et § 14-forbud mod byggeri af et dobbelthuset på Hulsøvang 20 i Rungsted endte helt som forventet, da Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) senest - igen - havde den på dagsordenen: Udvalget besluttede endeligt at udstede forbuddet.

Det skete selv om kommunens egen administration - atter engang - anbefalede, at der ikke kan nedlægges forbud, fordi ansøgningen overholder gældende regler - og på trods af, at bygherren, Zeus Ejendomme ved Jesper Vissing, - igen - påpegede, at forbuddet er ulovligt.

Han hævder desuden, at den inhabilitet, som kommunalbestyrelsen 26. august 'idømte' Thorkild Gruelund (UP) på grund af hans strid om færdselsretten til sin ejendom i Hovedgaden, ikke er lovlig, fordi han, Jesper Vissing, ikke har indgået noget forlig med Gruelund.

Derfor stopper sagen ikke her for Jesper Vissing. Han vil klage til Ankestyrelsen over sagen.

Han vil bede styrelsen se på lovligheden af §-14-forbuddet og om det var lovligt, da kommunalbestyrelsen erklærede Thorkild Gruelund for inhabil.

"Det her er ikke noget, jeg får noget ud af. Det er helt principielt for mig at klage. Det er bare ikke i orden, det her," siger Jesper Vissing til Ugebladet.

Han har i øvrigt ikke i sinde at gøre noget ved den noget nedslidte ejendom på Hulsøvang 20, som han har erhvervet gennem sit selskab 'Kommunen bryder loven ApS'.

"Nej. Huset skal være en skamstøtte til minde om kommunens ulovlige handling," siger Jesper Vissing og oplyser, at der lige nu bor nogle håndværkere til leje i huset.

Habilitetserklæring En uges tid forud for behandling af sagen i MPU fremsendte Jesper Vissings advokat to dokumenter til udvalget. Dokumenter, som skal underbygge påstanden om, at kommunalbestyrelsen fejlagtigt erklærede Gruelund for inhabil.

Det ene er forligsaftalen i færdselsretsagen mellem Anne og Thorkild Gruelund på den ene og direktør Peter Søgaard på den anden side - og så en erklæring fra Thorkild Gruelund selv, der over for Jesper Vissing skriftligt erklærer, at han er uenig i, at han er inhabil.

"Du er velkommen til at fremvise denne erklæring til Ankestyrelsen og/eller andre myndigheder i en eventuel klagesag over administrationens vurdering og kommunalbestyrelsens beslutning under forløbet," hedder det blandt andet i erklæringen, der er underskrevet af Thorkild Gruelund og Jesper Vissing.

Modstand forduftede Baggrund for habilitetssagen var sagens behandling i kommunalbestyrelsen 17. juni, hvor 12 ud af 6 medlemmer stemte imod et § 14-forbud.

Efter mødet vurderede kommunens administration så, at Thorkild Gruelund på grund af færdselsretsagen var inhabil.

Sagen skulle derfor behandles på ny 26. august, hvor Gruelund blev sendt uden for døren.

Imens kiggede den øvrige kommunalbestyrelse hinanden i øjnene én gang til og konstaterede, at flertallets modstand mod et forbud var forduftet.

Beslutningen blev at lade MPU tage den endelige beslutning.

Det skete torsdag 20. februar, hvor udvalget samlede sig om et § 14-forbud.