Huleforskeren fra Hørsholm går efter veje ingen andre går

Flakkende flagermus, fede edderkopper og slanger hører med til pakken, når 45-årige Louise Korsgaard udforsker uopdagede drypstenshuler

16. maj 2020

Udstyret med pandelygte, reb og rygsæk trevler hun kilometer af ukendt underjordisk terræn op. Maser sig gennem mudder og snævre gange, firer sig ned i dybe skakter og kortlægger majestætiske drypstensformationer. Under jorden folder eventyret sig ud for 45-årige Louise Korsgaard. Hernede hersker uforudsigeligheden og et labyrintisk landskab af forhindringer, som hun brænder efter at gå på opdagelse i.

"Man glemmer alt om regninger, der skal betales og lektier, der skal laves. Der opstår en intimitet med nuet. Huler har en magi over sig. De er så gamle og fantastiske, og vi er bare nogle små døgnfluer," siger Louise Korsgaard.

Hun har udforsket huler siden 1993, er medlem af Kvindelige Eventyreres Klub og De Berejstes Klub og har blandt andet været med til at opdage Indiens længste hule på 30 kilometer.

Hørsholmborgeren har flere gange været på Borneo for at udforske huler i Mulu Nationalpark. Her varer ekspeditionerne typisk en måned, hvor holdet af cavere, som de kaldes, overnatter op til en uge inde i bjerget. Det koster nemlig hurtigt en dag bare at nå frem til de spørgsmålstegn, som den seneste ekspedition har afmærket som steder, der potentielt kan føre til nye hulesystemer.

"I Mulu og i Spanien, hvor jeg har været mest, er der masser af spørgsmålstegn, jeg venter på at komme tilbage til," lyder det forventningsfuldt fra Louise Korsgaard, der er uddannet geograf og har en ph.d.-grad som miljøingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet.

Louise Korsgaard, huleforsker For eventyreren hører huleudforskning til den sjældne kategori af steder på jorden, hvor man stadig kan finde uopdagede gange. Det har hun været fascineret af, siden hun som 14-årig første gang besøgte hulerne i Mulu.

"Der tænkte jeg, hvad mon der er på den anden side af stierne, hvor turisterne går. Jeg var nysgerrig på veje, ingen andre har gået."

Hulefisk og flagermus Hun er født og opvokset i Malaysia, hvor hendes far arbejdede for FN med at passe på den tropiske regnskov. Det med at have respekt for naturen, ligger i hendes opvækst, og det stikker i maven, når hun flyver over oliepalmeplantager, der før var skov. Derfor glæder hun sig over, når hendes huleudforskning kan medvirke til at passe på naturen. Det var for eksempel tilfældet, da hun i 2008 fandt en forbindelse mellem to hulesystemer, som sammenlagt strakte sig over 30 kilometer. Det sikrede, at området nu er beskyttet mod minedrift, fordi det er Indiens længste hule, forklarer Louise Korsgaard.

Flakkende flagermus, fede edderkopper og slanger hører med til pakken, når hun færdes i huler under jorden. Men det bekymrer hende ikke. De opholder sig mest ved hulernes indgang.

Louise Korsgaard, huleforsker Dybere inde i hulerne er der knap så meget liv at registrere. Men huleudforskning er uforudsigeligt, når du bevæger dig gennem gange, ingen før har opdaget. Det kunne hun konstatere, da hun på en ekspedition fandt en ny fiskeart, som efterfølgende har vist sig at være den største hulefisk i verden.

Købte hulen i sækken Selv om Louise Korsgaard har stiftet familie, er hun ikke gået på kompromis med sin passion. Sammen med sin mand, som deler hendes begejstring for at udforske huler, købte hun for et par år siden en lille ruin i det nordlige Spanien mellem Bilbao og Santander.

Stedet skal bygges op og fungere som base, når Louise Korsgaard deltager i ekspeditioner i Matienzo-området, hvor hun gennem årene har været med til at finde kilometervis af nye, underjordiske gange. Og uden de vidste det, havde de købt en grund, som også indeholdt en uopdaget hule. Cirka 20 meter fra ruinen fandt familien et hul på grunden, som straks blev undersøgt.

"Vi gravede, og til sidst kunne jeg komme igennem. Så vi har ikke købt katten i sækken, men hulen i sækken uden vi vidste det," griner Louise Korsgaard.

"Buena Suerte" har de kaldt hulen, der indtil videre strækker sig over 200 meter.

Fra Bondegård til Buda Louise Korsgaard er i Spanien to til tre gange om året og deltager i større internationale ekspeditioner en gang om året eller hvert andet år. Til dagligt arbejder hun som yogalærer og freelancekonsulent inden for sit felt som miljøingeniør, og så er der familiens bondegård, der også skal passes.

Når man som Louise Korsgaard søger eventyret under jorden, så kan hverdagen nogle gange være lidt svær at finde magien i.

"Jeg har en iboende udforskertrang og nysgerrighed. Det er også derfor, det er en udfordring for mig at være her i Hørsholm, hvor det meste er forudsigeligt. Jeg trænger til at udforske ukendt terræn og ikke gøre som alle andre," siger hun og tilføjer:

"Jeg har altid følt mig anderledes. Når jeg boede i Malaysia eller Indonesien kunne alle se, jeg ikke så ud ligesom dem, og når jeg var i Danmark spiste jeg med fingrene. Jeg tror, jeg har bibeholdt det at være anderledes og gøre noget, ingen andre gjorde. Hvis man bliver som alle andre, hvem er man så?"

I øjeblikket forbereder hun sig på at skulle stå i spidsen for den næste store huleekspedition på Borneo i Buda Nationalpark. Hun var selv med på den første ekspedition til nationalparken i 1995, og siden dengang har der kun været tre ekspeditioner i området.

"Derfor er det et oplagt nyt område," siger hun og karakteriserer de labyrintiske gange, som mere udfordrende og lukkede end eksempelvis Mulu Nationalpark.

"Mulu har fået opmærksomheden, fordi hulerne umiddelbart er større og nemmere tilgængelige, men det kunne de måske også være i Buda. Who knows?"

Vi er alle stjernestøv Som caver skal du lave en sikkerhedsmargin til din grænse. Det handler ikke om at flytte sine grænser, men om at kende sin grænse, forklarer Louise Korsgaard.

"Man er ikke en vovehals, når man er en caver. Så længe du er erfaren og kan vurdere dine risici, er der ikke noget specielt farligt i det," siger hun, men understreger samtidigt, at fejlvurderinger og tilskadekomst i huler kan have fatale konsekvenser.

Om det er i en hule i Spanien, Malaysia eller Papua Ny Guinea, så bruser eventyret i årene, når Louise Korsgaard passerer underjordiske vandfald, der larmer, så det summer i ørene, eller kravler gennem trange gange for pludselig at stå i en huleformation, hvor stalagmitter og stalaktitter folder sig ud.

"Det er det med at føle sig som en del af noget større. Det giver noget magi. Man får sat livet i perspektiv, og tænker: Wow, vi er faktisk stjernestøv."

