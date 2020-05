Se billedserie Med afspærringerne er der skabt en gang, der ikke i samme grad som før inviterer til ophold. Foto: Jørgen Jessen

Hotspot Rungsted Havn: Venter på nye signaler fra fru Frederiksen

Havnens afspærrede områder vil forblive afspærrede så længe der er forsamlingsforbud og Rungsted Havn er et hotspot, siger havnemesteren

Ugebladet Hørsholm - 11. maj 2020

Rungsted Havn blev for at par uger siden udpeget som det ene af to nordsjællandske hotspots (det andet er Bellevue, red.), hvor folk havde en tendens til at samles i større antal end tilladt under coronakrisens begrænsninger.

Det tog havneledelsen bestik af og fik hegnet de områder af, der mest inviterer til at være social i. Sådan bliver det ved med at være "indtil fru Frederiksen fortæller os, hvad vi så må", som havnemester Anders Söderberg siger til Ugebladet.

Hegn for strimler "Vi kunne se, at folk ikke helt havde respekt for minestrimlerne (de rød-hvide bånd, der skal markere et afspærret område, red.). Derfor blev vi, i samarbejde med politiet, enige om at sætte hegn op for at gøre det tydeligt," fortæller Anders Söderberg.

Det er terrassearealerne og trapperne syd for restaurantgaden der er spærret af, fordi det er her, folk samler sig i det gode vejr.

"Vi har skabt en gang i stedet for steder til ophold. Det er gået fint," forklarer Anders Söderberg.

"Vi gør jo ikke det her for at genere nogen, men for at forhindre smittespredning og for ikke helt at få lukket havnen ned," tilføjer han.

Ser frem til nyt Afspærringerne vil fortsætte, så længe der er forsamlingsforbud for flere end ti personer, og så længe Rungsted Havn stadig er et såkaldt hotspot.

"Vi venter nu på nye signaler om, hvad der skal ske efter 18. maj, når restauranterne åbner, og 8. juni, når forsamlingsforbuddet ændres," lyder det fra havnemester Anders Söderberg.