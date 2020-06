Hørsholmborgerne kender Richard Roth fra hans tid på Café Sneppen på Jagt- og Skovbrugsmuseet. Nu driver han restaurant i Hørsholm og i Nivå. Foto: Fred Jacobsen

Hos Richard bliver sovs til sauce - men han er også til Oktoberfest

Richard Roth, tidligere Café Sneppen på Jagt- og Skovbrugsnmuseet, har overtaget Restaurant Lerbækgaard hos Hørsholm Golf

Ugebladet Hørsholm - 28. juni 2020

Da Jagt- og Skovbrugsmuseet lukkede og slukkede endeligt med udgangen af 2016, betød det også et farvel til museets populære Café Sneppen og dens forpagter Richard Roth.

Efter treethalvt år er 51-årige Richard tilbage i Hørsholm igen. Nu som den, der skal drive restaurant Lerbækgaard, der ligger i hjertet af Hørsholm Golf på Grønnegade. Det bliver dog noget helt andet end Sneppen.

Fransk med stegt flæsk "Det er et andet sted med et større sortiment. Udgangspunktet er schweizisk-fransk gastronomi, hvor du også kan få smørrebrød og stegt stegt flæsk ad libitum. Man kan sige, at hos os bliver sovs til sauce," fortæller Richar Roth, hvis forældre er henholdsvis britiske og schweiziske.

Han har taget over efter Bistro Sans, som måtte kaste håndkædet i ringen efter en forholdsvis kort periode. Der er dog ikke Bistro i fransk forstan han laver på Lerbækgaard.

Oktoberfest med det hele "Vi kommer til at have selskaber og arrangementer. Smagninger og foredrag, og så har jeg planer om at lave en rigtig Oktoberfest med øl, dirndl-dragter og det hele. Sådan noget har man mig bekendt slet ikke i Nordsjælland," fortæller den nye chef på Lerbækgaard.

Han har derudover også planer om at introducere Hørsholmborgerne til den rigtige schweiziske Raclette, som er den der med en kæmpeost under et varmelegeme, hvor man så skraber den smeltede ost ned over alskens herligheder som skinke, kartofler og lignende - og så en lille én til.

Tog over på Nivågaard Allerede da det lå i kortene, at Café Sneppen skulle lukke, havde Richar Roth overtaget forpagtningen af caféen på Nivågård, hvor han tog over i foråret 2016. En overgang drev han også en butik med oste på Vedbæk Station, som han dog måtte lukke.

Richard Roth har allerede mærket, at folk i Hørsholm godt kan huske ham fra Sneppen-tiden.

"Jeg har fået masser af gode tilkendegvivelser fra folk, der er glade for, at jeg er tilbage," lyder det fra Richard Roth.

Social ansvarlig Han vil i forbindelse med overtagelse af Lerbækgaard også gerne fortsætte en social ansvarlig tradition fra tiden på Sneppen og nu på Nivågaard: Nemlig samarbejdet med forskellige lokale aktører - Kokkedal På Vej for eksempel.

"På Sneppen beskæftigede vi både flygtninge og andre, der har brug for et job. Det vil jeg også gerne fortsætte med her," siger

