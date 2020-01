Hørsholms skoler fejrede førstepladser

Stolt formand

Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der på baggrund af de enkelte skolers trivselsmålinger, rangerer alle landets skoler, og det er andet år i træk, at Hørsholms skoler indtager førstepladsen.

På karakterskalaen har de lokale elever i mange år ligget højt, men med et gennemsnit på 8,6 ved afgangseksamen i sommer strøg Hørsholm helt til tops.

"Jeg er utrolig glad for, at vi har rigtig mange elever, der trives i vores skoler, og jeg er meget stolt over det vanvittigt flotte resultat, eleverne har opnået i deres afgangsprøver. Det viser, at vi har nogle fantastiske skoler i kommunen, som formår at skabe et skolemiljø med et højt fagligt niveau, der samtidig er rart og trygt at være i," udtalte Niels Lundshøj (S), formand for Børne- og Skoleudvalget, da resultaterne blev lagt frem i slutningen af 2019.