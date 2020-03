Provst Hans-Henrik Nissen mener folkekirken sender et dårligt signal ved ikke at følge de regler, regeringen har udstukket. Foto: Fred Jacobsen

Hørsholms præster vil ikke følge reglerne: Vi skyder os selv i foden

Når regeringen siger maksimalt ti personer i en forsamling skal der ikke være flere ved begravelser, lyder det fra Hørsholms tre præster

Ugebladet Hørsholm - 20. marts 2020

Præsterne ved Hørsholms tre kirker er parat til at trodse Kirkeministeriets reglerne om, hvor mange mennesker der må være i en kirke ved bisættelser og begravelser.

For i modsætning til resten af landet skal kirkerne kunne lukke flere end ti personer ind ved disse handlinger.

I Rungsted Kirke ville der efter disse retningslinjer kunne deltage 30 personer. Det kommer dog næppe til at ske.

Forkert signal "Jeg synes, at vi som folkekirke sender et helt forkert signal. Vi skyder os selv i foden. Mange af vores gæster ligger inden for målgruppen, og vi kan være med til at sprede smitten," siger provst Hans-Henrik Nissen til Ugebladet. Han overvejer derfor at fastholde grænsen på ti personer, men vil drøfte det med menighedsrådet, før han beslutter det.

Fra offentlig til privat Sognepræst Le Klint ved Hørsholm Kirke har taget stilling til det spørgsmål.

"Vi lukker højst ti pårørende ind - plus de af os, der skal være med. Præst, kirketjener og organist," siger hun til Ugebladet.

Christian Uldahl, bedemand "Og vi går heller ikke med ud og står heller ikke i døren," tilføjer hun med henvisning til, at en bisættelse og begravelser på grund af coronakrisen er ændret fra at være en offentlig til at privat begivenhed, som kun inviterede kan deltage i.

Præstens opgaver er derfor ifølge retningslinjerne at stå ved døren og sørge for, at det kun er det rette antal inviterede der kommer ind i kirken.

Baggrunden for præsternes reaktion er, at Kirkeministeriet har udstedt forsamlingsforbud på mere end ti personer, har fundet en helt anden model:

De har bedt præster og menighedsråd i de enkelte kirker regne ud, hvor mange personer, der kan være i kirken, når der skal være mindst fire kvadratmeter til hver enkelt besøgende.

Ud fra det ville der kunne lukkes 50 mennesker ind i Hørsholm Kirke, 30 i Rungsted Kirke og 75 i Kokkedal Kirke.

Det kommer dog heller ikke til at ske i Kokkedal, forsikrer sognepræst Kirsten Weile.

"Vi er blevet enige med menighedsrådet om at det højst skal være 24," fortæller hun til Ugebladet.

Hans-Henrik Nissen, provst Skarp kritik Ministeriets udmelding er blevet skarpt kritiseret. En af kritikerne er bedemand Christian Uldahl fra Hørsholm, der i et brev til kirkeminister Joy Mogensen udtrykker sin forargelse.

"Jeg forstår ikke, hvordan man kan træffe en beslutning, som direkte går imod regeringens og myndighedernes beslutning om forebyggelse af smitte og smittekæder. Man smitter ligeså meget i en kirke som f.eks. i en sportshal - måske endda mere, når luften er fuld af tårer," skriver Christian Uldahl i et åbent brev til kirkeminister Joy Mogensen.

"Og jeg forstår da slet ikke, at ministeren som del af regeringen kan være med til dette," siger bedemanden fra Hørsholm til Ugebladet.

Kremering med det samme Ifølge reglerne skal en død bisættes eller begraves senest otte dage efter døden er indtruffet. Man kan dog - med Sundhedsstyrelsens velsignelse - få udsættelse.

Men der er grænser for, hvor længe et lig kan opbevares. Og derfor er den nyeste anbefaling fra myndighederne, at man kremerer kisten med det samme - og så holder en begravelse efterfølgende, når coronakrisen er overstået.