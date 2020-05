Hørsholms ejendomsekspert fylder rundt

Igennem det meste af sit voksne liv har Kjeld Plesner Davidsen været beskæftiget med ejendomshandel og ejendomsadministration. Først som administrator af alle Codans erhvervs-og udlejningsejendomme - og senere på sin 50 års fødselsdag startede han sammen med to partnere "Suhr, Plesner & Partnere" en selvstændig mæglerforretning med fokus på liebhaverejendomme i Nordsjælland.

Formand i Opnæsgård

For 10 år siden var han en af initiativtagerne til at overtage ejendommen Opnæsgård med 576 lejligheder - hvor han selv har boet igennem de seneste 40 år - på andelsbasis og har igennem 10 år været bestyrelsesformand for samme forening.