Se billedserie Der bliver elementer fra DHL-stafetten, når Rotary Hørsholm 10. maj i år kalder til Hørsholmløbet for femte gang.

Hørsholmløbet skal være byens svar på DHL-stafetten

Løbet støtter talenter i Team Hørsholm og skal være med til at samle byen

Ugebladet Hørsholm - 28. februar 2020 kl. 09:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvert år sidst i august fyldes Fælledsparken i København med motionsløbere, som deltager i DHL stafetten, som i løbet af årene har udviklet sig til en kæmpe begivenhed med mere end 100.000 løbere.

Kendetegnende for stafetten er, at det er firmahold, der stiller op. Og for rigtig mange virksomheder, institutioner og organisationer er deltagelse i stafetten en begivenhed, der er med til at ryste virksomhedens ansatte sammen.

Når Rotary Hørsholm 10. maj i år kalder til Hørsholmløbet for femte gang i historien, er det nok ikke hundredetusindvis af løbere, der stiller op ved startstedet på Rungstedgård. Der er dog elementer i DHL-stafetten, som Erik Fraas fra Rotarys løbsudvalg gerne ser udvikler sig også i det lokale løb.

"Jeg ser meget gerne, at byens virksomheder og butikker overvejer at deltage. For eksempel ved at sætte det op som en intern konkurrence, lave løbeklubber sammen og være med," siger Erik Fraas, der har en drøm om, at Hørsholmløbet over tid udvikler sig til en slags lokal begivenhed, der kan samle byen.

Løbeklub og Hjerteforening Noget er der da også sket på den front siden begyndelsen. Eksempelvis er både Hørsholm Rungsted Løbeklub kommet med som medarrangør, og der er også etableret et samarbejde med Hjerteforeningen.

Hørsholmløbet har i løbet af sine fem leveår sneget sig op på et par hundrede deltagere og blev oprindeligt sat i verden for at støtte talenter i Team Hørsholm.

Gennem deltagergebyr og sponsorstøtte fra byens virksomheder har det således hvert år været muligt at aflevere en check til Team Hørsholm til at støtte talenter for.

Det formål gælder fortsat, selv om løbet jar skiftet navn fra Talentløbet til Hørsholmløbet.

"Drømmen er sådan set også at kunne tilbyde nye og udvidede ruter, når løbet vokser, som vi håber. Så vi kan bruge mere af byen," fortælle Erik Fraas.

Tre ruter Hørsholmløbet skydes i år i gang søndag 10. maj på Rungstedgaard. Løberne kan vælge mellem at løbe en halvmaraton (21 km), 10 og 5 km på en 5 km lang rundstrækning, der gør det publikumsvenligt at overvære løbet.

Derud over er der en rundstræning på 2 km, som kan gennemløbes én eller to gange på henholdsvis børne- og familieruten.

