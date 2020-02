Send til din ven. X Artiklen: Hørsholmfirma vil håndværker-fordomme til livs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hørsholmfirma vil håndværker-fordomme til livs

Anmeld Håndværker har indgået nyt strategisk samarbejde med 3byggetilbud.dk, der skal sætte fokus på håndværkeres kvalitet og service

Ugebladet Hørsholm - 16. februar 2020 kl. 12:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu skal de gamle fordomme om dovne håndværkere, der kommer for sent, glemmer at slå toiletbrættet ned og sjusker med den endelige finish - én gang for alle manes til jorden.

Sådan lyder den fælles mission for to af de største aktører i håndværkerbranchen, det Hørsholmbaserede firma Anmeld Håndværker og 3byggetilbud.dk, der har indgået et strategisk samarbejde.

Sammen vil de nu slå et vigtigt slag for, at de danske håndværkere er garant for kvalitetshåndværk og service.

Og det er ikke bare en mavefornemmelse deres konstatering baserer sig på. Det kan nemlig ses i de 'tørre tal'.

Halvering af dårlige anmeldelser Anmeld Håndværker, der bor på Usserød Kongevej 80, har alle landets håndværkere registreret på deres portal.

I 2016 var 3,49 procent af de anmeldelser, som Anmeld Håndværker modtog på håndværkerfirmaerne, negative. Det faldt en smule både i 2017 og 2018, men sidste år blev der for alvor sat rekord med en score på kun 1,2 procent for dårlige anmeldelser.

"Over de seneste tre år har håndværkerene fokuseret på udelukkende at levere gode kundeoplevelser. Og det har båret frugt i 2019. 98 pct. af alle byggesager i 2019, der er anmeldt på Anmeld Håndværker er nemlig endt godt," siger Peter Birkelund, medstifter og direktør hos Anmeld Håndværker, i en pressemeddelelse.

Et billede, som 3byggetilbud.dk bestemt kan nikke genkendende til, hvor håndværkerne er vurderet med 4,4 stjerner ud af 5 i 2019.

"Vores håndværkere vinder historisk mange af de bygge- og renoveringsopgaver de byder på, og bygherrerne er glade for det arbejde, de udfører på sagerne. Det ved vi, da vi får et hav af positive tilbagemeldinger, når vi følger op på kundeoplevelsen," siger administrerende direktør i 3byggetilbud.dk Martin Borgstrøm.

FAKTA Anmeld Håndværker i Hørsholm har alle landets håndværkere registreret på portalen

Årligt verificeres mere end 20.000 kunde anmeldelser med dokumentation for kundeforholdet

Over 6.000 håndværkere har på landsplan fået anmeldelser fra deres kunder

3byggetibud.dk håndterer årligt over 45.000 byggeopgaver og er dermed Danmarks største formidler af byggeopgaver

3byggetilbud.dk samarbejder med 1.400 håndværkere på landsplan Fokus på kvalitet og service Ifølge Anmeld Håndværker leder mere end en tredjedel af den danske befolkning efter anmeldelser af håndværkerne online og 86 procent af alle forbrugere læser online anmeldelser, inden de vælger et lokalt firma.

"Håndværkerne ved i dag, hvor vigtigt det er at levere gode kundeoplevelser, og det er vigtigt at få fremhævet. Når ordet 'anmeld' bruges i forbindelse med restaurant- og bilanmeldelser er det positivt ladet. Men når 'anmeld' kombineres med håndværk, så går tankerne i retning af snyd og klamphuggere. Det vil vi være med til at ændre," siger Peter Birkelund.

En ændring som Anmeld Håndværker og 3byggetilbud.dk nu er gået sammen om ved at fokusere på den gode kvalitet og service i håndværkerbranchen. mt